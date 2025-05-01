У Києві студент погрожував підірвати обмінник, вимагаючи гроші
Студент столичного коледжу, приховавши обличчя, зайшов до обмінника та передав касирці записку з погрозою підірвати начебто наявну вибухівку, якщо йому не видадуть усі гроші
У Києві студент увірвався в обмін валют та погрожував підірвати приміщення. Він вимагав віддати йому гроші, але коли його затримали, заявив, що це «жарт». Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 1 травня, інформує «Главком».
Слідство встановило, що студент столичного коледжу, приховавши обличчя, зайшов до обмінника та передав касирці записку з погрозою підірвати начебто наявну вибухівку, якщо йому не видадуть усі гроші. Він також словесно тиснув на працівниць, заявляючи про лічені хвилини до вибуху, та погрожував проникнути в касову зону.
У Києві студент увірвався в обмін валют та погрожував підірвати приміщення. Він вимагав віддати йому гроші, але коли його затримали — заявив, що це "жарт". pic.twitter.com/q9a19YWpPL— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 1, 2025
Працівниці обміну валют оперативно викликали охорону, яка затримала нападника. Під час огляду жодних вибухових пристроїв у нього не знайшли. Після затримання хлопець пояснив свої дії «пранком», хоча жодного відеозапису чи помічників, які б фіксували подію, не було.
За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру 19-річному киянину за розбійний напад на обмінний пункт валют (ч. 4 ст. 187 КК України)
Санкція статті за розбій, вчинений в умовах воєнного стану, передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 15 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Запорізькій і Миколаївській областях поліцейські затримали двох грабіжників, які намагалися пограбувати банк у центрі Чернігова.
До слова, Вінницький міський суд засудив трьох чоловіків, які пограбували ювелірний магазин на 3,5 млн грн та стріляли в охоронця
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