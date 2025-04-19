Головна Київ Новини
search button user button menu button

Продукти до святкового столу: у Києві пройдуть Великодні ярмарки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Продукти до святкового столу: у Києві пройдуть Великодні ярмарки
Також для придбання свіжих продуктів можна відвідати комунальні ринки
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Ярмарки відбудуться у восьми районах столиці

Цієї суботи, 19 квітня, напередодні Великодня, у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

19 квітня ярмарки відбудуться  в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, для повнішого забезпечення киян сільськогосподарською продукцією 15-18 квітня у Києві триватимуть сезонні ярмарки.

Раніше повідомлялося, що Страсний тиждень це найсуворіший і найважливіший період Великого посту, що триває перед Великоднем. У цей час віряни особливо заглиблюються в духовну підготовку, молитву та стриманість, включно з харчовими обмеженнями. «Главком» розповідав, які продукти і в які дні дозволені протягом тижня перед Великоднем.

До слова, у столичних супермаркетах відчутно зросла ціна на банани.

Читайте також:

Теги: Київ продукти ярмарок Великдень 2025

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярмарки пройдуть у всіх районах Києва
Де у Києві купити продуктові товари 22-23 березня: адреси ярмарків
22 березня, 06:58
12-річний підліток зазнав смертельного травмування на станції «Київ-Волинський»
У лікарні помер 12-річний підліток, який отримав ураження струмом на електричці в Києві
18 березня, 12:18
Чоловік підготував пляшки із запальною сумішшю, але його плану завадили патрульні
«Робота» через інтернет: киянин готувався спалити банк, але потрапив до рук поліції
21 березня, 11:05
Поліцейські встановлюють обставини смерті семирічного хлопчика у столичній приватній клініці
Смерть хлопчика у стоматолога: лікарку-анестезіолога відсторонено від роботи
25 березня, 08:44
Дощова погода – ідеальний час для застосування деяких видів добрив, які потрібно вносити у вологу землю, зазначили у «Київзеленбуді»
Полив клумб під час дощу: «Київзеленбуд» пояснив, що насправді робили працівники
3 квiтня, 10:12
Американці роблять запаси продуктів
Від олії до iPhone: мита Трампа спровокували ажіотаж у магазинах США
9 квiтня, 19:08
За скоєний злочин наступні вісім років порушник може провести за гратами
У Дніпровському районі чоловік ледь не вбив жінку за звичайне зауваження
8 квiтня, 16:40
Пожежники ліквідували всі пожежі у столиці, спричинені російською атакою
Пошкоджені будинки та авто: наслідки ворожої атаки на Київ (фото)
10 квiтня, 07:36
Попри нетипову для середини квітня негоду, Наталка Діденко запевнила, що це «зима вже рештки висипає остаточно»
Коли ж нарешті весна? Синоптикиня дала чітку відповідь для засніженого Києва
10 квiтня, 10:22

Новини

Продукти до святкового столу: у Києві пройдуть Великодні ярмарки
Продукти до святкового столу: у Києві пройдуть Великодні ярмарки
На Київщині вибухнув автомобіль
На Київщині вибухнув автомобіль
У Києві група підлітків побила військового: реакція поліції
У Києві група підлітків побила військового: реакція поліції
ЛГБТ-фестиваль у Києві. Екснардеп від «Свободи» заявив, що його сина затримано
ЛГБТ-фестиваль у Києві. Екснардеп від «Свободи» заявив, що його сина затримано
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 19-20 квітня
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 19-20 квітня
Зграя рожевих фламінго повернулась на літні озерні угіддя столичного зоопарку
Зграя рожевих фламінго повернулась на літні озерні угіддя столичного зоопарку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 квітня 2025
45K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
16K
Діаспора б’є на сполох: «хороші росіяни» русифікують українців у Фінляндії
15K
Священник ПЦУ пояснив, що заборонено святити на Великдень
14K
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Сьогодні, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Вчора, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
17 квiтня, 14:04

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua