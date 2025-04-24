Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія знову атакує Україну ракетами та БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія знову атакує Україну ракетами та БпЛА
У багатьох містах України пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях!

Вночі, 24 квітня, Росія атакує міста України ракетами та безпілотниками. У Києві знову пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що безпілотники та ракети летіли на Павлоград, Дніпро, Київ, Запоріжжя, Харків, Полтаву, Житомир, Тернопіль, Кривий Ріг. Загроза існує по всій Україні.

Повідомляється, що вже було чутно вибухи у Києві, Харкові, Житомирі та Павлограді.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що у повномасштабній війні проти України Росія активно залучає іноземних найманців, і за останній рік до її збройних сил могли долучитися громадяни щонайменше з 48 країн. Про це йдеться в розслідуванні видання «Важные истории», яке отримало доступ до даних єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи, повідомляє Главком.

Згідно з матеріалами, лише в Москві в період із квітня 2023 року по травень 2024 року через пункт відбору на контрактну службу, розташований на вулиці Яблочкова, 5, будівля 1, пройшли понад 1,5 тис іноземців. Усі вони вказали цю адресу як місце проживання при вступі до лав російської армії.

Журналісти ідентифікували понад 1,3 тис іноземних новобранців. Найбільше з них (771 особа) прибули з країн Південної та Східної Азії.

Теги: Харків Запоріжжя Київ Дніпро Кривий Ріг Житомир Тернопіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загиблі внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу, 4 квітня 2025 року
Зламати Зеленського, або Навіщо Путін вбиває українських дітей?
5 квiтня, 12:10
Внаслідок ударів загорілася цивільна нежитлова інфраструктура у Харкові
РФ масовано атакувала Харків: кількість постраждалих зросла
26 березня, 22:57
За словами речника Путіна, для перемирʼя треба «розв’язати низку питань»
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
7 квiтня, 13:56
Торік у Києві було проведено два масштабних заходи, під час яких понад 230 тварин знайшли нові родини
Візьми друга з притулку. У Києві відбудеться наймасштабніший в Україні захід з адопції тварин
28 березня, 15:46
Кульові отвори виявлено на об’єкті «Київтеплоенерго» в Голосіївському районі столиці
Невідомі обстріляли один з об’єктів «Київтеплоенерго»: деталі інциденту
1 квiтня, 15:54
Надзвичайники всю ніч були залучені до ліквідації наслідків обстрілу, який стався 6 квітня
Атака РФ на Київ 6 квітня: розбір завалів триває (фото, відео)
7 квiтня, 07:35
На місці демонтованого кіоску лежить велика купа утерлювача
На Оболоні комунальники після демонтажу МАФів залишили купи сміття (фото)
7 квiтня, 10:21
Денні поїзди А11 та А12 Київської кільцевої електрички (Дарниця – Святошин) зупинятимуться на приміському вокзалі
Схема руху кільцевої електрички тимчасово змінена на двох ключових станціях Києва
15 квiтня, 08:31
На станції «Протасів Яр» посадка та висадка відбуватиметься на «острівній» платформі №3
На двох станціях міської електрички у Києві схема посадки буде тимчасово змінена
22 квiтня, 17:24

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
Росія атакувала Україну «шахедами» та ракетами: головне за ніч
Росія атакувала Україну «шахедами» та ракетами: головне за ніч
Росія знову атакує Україну ракетами та БпЛА
Росія знову атакує Україну ракетами та БпЛА
У війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн
У війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн
Росія атакувала Харків та Дніпро
Росія атакувала Харків та Дніпро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
74K
Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
45K
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
22K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
15K
Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua