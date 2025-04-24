Росія знову атакує Україну ракетами та БпЛА

Залишайтеся в укриттях!

Вночі, 24 квітня, Росія атакує міста України ракетами та безпілотниками. У Києві знову пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що безпілотники та ракети летіли на Павлоград, Дніпро, Київ, Запоріжжя, Харків, Полтаву, Житомир, Тернопіль, Кривий Ріг. Загроза існує по всій Україні.

Повідомляється, що вже було чутно вибухи у Києві, Харкові, Житомирі та Павлограді.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що у повномасштабній війні проти України Росія активно залучає іноземних найманців, і за останній рік до її збройних сил могли долучитися громадяни щонайменше з 48 країн. Про це йдеться в розслідуванні видання «Важные истории», яке отримало доступ до даних єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи, повідомляє Главком.

Згідно з матеріалами, лише в Москві в період із квітня 2023 року по травень 2024 року через пункт відбору на контрактну службу, розташований на вулиці Яблочкова, 5, будівля 1, пройшли понад 1,5 тис іноземців. Усі вони вказали цю адресу як місце проживання при вступі до лав російської армії.

Журналісти ідентифікували понад 1,3 тис іноземних новобранців. Найбільше з них (771 особа) прибули з країн Південної та Східної Азії.