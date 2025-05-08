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Парламент Британії вдягнеться у вишиванки

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Парламент Британії вдягнеться у вишиванки
Парламентарям буде проведено брифінг щодо підтримки української культури
фото: парламент Великої Британії

Вишиванка у британському парламенті: депутатів закликають підтримати Україну та відзначити День вишиванки

Британських парламентарів запросили 14 травня прийти на роботу у вишиванках. Такою акцією члени парламенту планують підтримати Україну. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначили у повідомленні до парламентарів, вишиванка – це не просто одяг, це втілення української душі, її історії, сили та незламності. Одягнувши вишиту сорочку, британські депутати зможуть наочно продемонструвати свою підтримку Україні.

Після запитань прем'єр-міністра, парламентарі у вишиванках зберуться у Вестмінстер-холі для спільного фото. 

«Після традиційної сесії запитань до Прем'єр-міністра, у Вестмінстер-холі відбудеться групове фотографування парламентарів-учасників. Окрім цього, для них буде проведено брифінг щодо підтримки української культури, а також заплановано запис короткого відеозвернення на підтримку України», – зазначили у повідомленні.

Організація Support Ukraine London надаватиме вишиванки для охочих депутатів.

Зазначимо, День вишиванки святкують щорічно у третій четвер травня. У 2025 році це буде 15 травня. 

Як відомо, підтримка України з боку Великої Британії була однією з найсильніших з початку повномасштабної агресії. Країна надає значну військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а британські політики неодноразово висловлювали свою солідарність з українським народом на різних рівнях. Цьогорічна акція з відзначення Дня вишиванки в парламенті Британії продовжує традиційну підтримку українців.

Подібні ініціативи вже відбувалися в різних країнах світу, де представники політичних еліт та громадські діячі одягали вишиванки, демонструючи свою підтримку Україні та її боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп планує оголосити деталі торговельної угоди з Великою Британією у четвер вранці. Ця угода є першою, яку адміністрація сподівається підписати з десятками торговельних партнерів по всьому світу. На початку квітня Трамп оголосив про запровадження тарифів для понад 70 країн світу, але потім запровадив 90-денну паузу, щоб дати можливість провести переговори, перш ніж вони набудуть чинності.

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Теги: Велика Британія вишиванка

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