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Зеленський з дружиною опублікували фото у вишиванках

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський з дружиною опублікували фото у вишиванках
Зеленський: Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою
фото: Zelenskiy / Official

Зеленський: У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською у стильних вишиванках привітали українців з Днем вишиванки та Днем сімʼї. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних сторінках очільника держави.

«Сьогодні – про дуже важливе: наше коріння, родину. Сенси, які цього року обʼєднані однією датою. У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії. Сила багатьох людей, завдяки яким ми всі є. Звʼязок, який передається між поколіннями і який маємо берегти та цінувати. Обов’язково збережемо й передамо українське, наше рідне, наступним поколінням. З Днем вишиванки і Днем сімʼї, Україно!» – йдеться у привітанні Зеленських.

Зеленський з дружиною опублікували фото у вишиванках фото 1
фото: Zelenskiy / Official

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, українці відзначають День вишиванки. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять.

Незважаючи на свою багатовікову історію, вишиванка залишається дуже модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. День вишиванки – урочиста подія для кожного українця. Взяти участь у святкуванні Дня вишванки просто – одягніть вишиванку на роботу чи навчання.

До слова, британських парламентарів запросили 14 травня прийти на роботу у вишиванках. Такою акцією члени парламенту планують підтримати Україну. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначили у повідомленні до парламентарів, вишиванка – це не просто одяг, це втілення української душі, її історії, сили та незламності. Одягнувши вишиту сорочку, британські депутати зможуть наочно продемонструвати свою підтримку Україні.

Минулого року нідерландський гурт Within Temptation показав тематичне фото до Дня вишиванки.

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Теги: вишиванка Володимир Зеленський українці

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