Евакуатори, парковки, затори: радник Кличка відзвітував, як він «замилює очі»



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Радник мера Києва Максим Бахматов

Максим Бахматов підбив підсумки, що в Києві вже зроблено для поліпшення міського трафіка

Радник мера Києва Максим Бахматов тонко потролив невдоволених його роботою щодо поліпшення міського трафіка і вирішення проблем з паркуванням у місті.

На своїй сторінці у Facebook він визначив, що вже зроблено ним і його командою в цьому напрямку і що ще належить зробити міській владі, щоб у столиці не було заторів.

Зокрема, Бахматов нагадав, що на вулицях Києва з липня минулого року працюють евакуатори, і вони забирають навіть елітні автівки і автомобілі чиновників, припарковані у недозволених місцях.

Також він зазначив, що створено мобільний додаток, за допомогою якого можна знайти місце для паркування автівки в Києві.

Разом з тим, Бахматов окреслив список, що ще треба зробити, щоб розвантажити Київ від автомобілів.

Раніше Бахматов пообіцяв провести детальний та публічний аудит комунального підприємства «Київтранспарксервіс» та всіх паркувальних майданчиків у Києві. Моніторинг аудиту здійснюватиметься за допомогою депутатів та громадськості.

Нагадаємо, у Києві створено групу з планування та поліпшення міського трафіка - Kyiv Traffic Group. Її очолив радник мера столиці Максим Бахматов.

Нещодавно Бахматов дав майстер-клас, як швидко і без проблем запаркуватися у центрі Києва.