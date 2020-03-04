Евакуатори, парковки, затори: радник Кличка відзвітував, як він «замилює очі»
Максим Бахматов підбив підсумки, що в Києві вже зроблено для поліпшення міського трафіка
Радник мера Києва Максим Бахматов тонко потролив невдоволених його роботою щодо поліпшення міського трафіка і вирішення проблем з паркуванням у місті.
На своїй сторінці у Facebook він визначив, що вже зроблено ним і його командою в цьому напрямку і що ще належить зробити міській владі, щоб у столиці не було заторів.
Зокрема, Бахматов нагадав, що на вулицях Києва з липня минулого року працюють евакуатори, і вони забирають навіть елітні автівки і автомобілі чиновників, припарковані у недозволених місцях.
Також він зазначив, що створено мобільний додаток, за допомогою якого можна знайти місце для паркування автівки в Києві.
Разом з тим, Бахматов окреслив список, що ще треба зробити, щоб розвантажити Київ від автомобілів.
Раніше Бахматов пообіцяв провести детальний та публічний аудит комунального підприємства «Київтранспарксервіс» та всіх паркувальних майданчиків у Києві. Моніторинг аудиту здійснюватиметься за допомогою депутатів та громадськості.
Нагадаємо, у Києві створено групу з планування та поліпшення міського трафіка - Kyiv Traffic Group. Її очолив радник мера столиці Максим Бахматов.
Нещодавно Бахматов дав майстер-клас, як швидко і без проблем запаркуватися у центрі Києва.