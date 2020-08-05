Маски-шоу з автоматами: поліція влаштувала облаву у підпільному гральному закладі під Києвом (фото)



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Обшук у підпільному гральному закладі проводився спільно з бійцями полку поліції особливого призначення Фото: Нацполіція

В Обухові поліція викрила підпільний гральний заклад

У місті Обухів підприємливі ділки повторно завезли гральне обладнання до приміщення по вул. Чумацький шлях та відновили незаконний гральний бізнес.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, під час проведення санкціонованого обшуку слідчі Обухівського відділу поліції спільно з бійцями полку поліції особливого призначення поліції Київщини виявили та вилучили 9 комплектів комп’ютерного обладнання у робочому стані, іншу оргтехніку та маршрутизатори.

Зловмисники діяли традиційно: допускали до зали тільки «своїх» клієнтів, обладнали ззовні приміщення камерами відеоспостереження.

Наразі працівники поліції встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного бізнесу.

Поліція вкотре нагадує, що зайняття нелегальним гральним бізнесом карається законом – ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію азартних ігор, які в Україні були заборонені 11 років.

Законопроєкт передбачає запровадження системи ліцензування діяльності у сфері азартних ігор, де розмір плати за ліцензію буде залежати від виду діяльності і розташування закладу.

Як повідомлялося, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.

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