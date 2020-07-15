Психолог розповіла, як вплине легалізація грального бізнесу на зростання кількості ігроманів



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Найчастіше ігромани втрачають роботу, стосунки з близькими і друзями псуються,

Доступність ігрових автоматів і гральних закладів уможливить спонтанну, імпульсивну гру у звичайних перехожих

Легалізація грального бізнесу в Україні, з огляду на нестабільну економічну та соціальну ситуацію, створює умови для формування та розвитку залежної поведінки. Про це розповіла кандидат психологічних наук, медичний психолог, адіктолог, експерт з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова, йдеться на сайті УНН.

«Нестабільність економічної та соціальної ситуації в Україні, створюють умови для формування і розвитку адиктивної поведінки (англ. Addiction - залежність, згубна звичка) – форма девіантної поведінки, яка виражається в прагненні піти з реальності за допомогою зміни свого психічного стану. Бажання зіграти може бути викликано не тільки прагненням розважитися, а й спробою поправити своє фінансове становище, уникнути психотравмуючої, стресової ситуації або, хоча б на деякий час послабити її», – зазначила Бугайова.

За словами психолога, пандемія COVID-19 негативно позначилася на соціальному та економічному становищі людей.

«Людина, що знаходиться в стані стресу, з більшою ймовірністю зупиниться біля ігрового автомата або зайде в казино, ніж якби йому для цього необхідно було їхати за місто в спеціально відведену зону для ігор. Отримавши задоволення і полегшення від гри, людина прагне знову їх випробувати. Формування залежності поступово призводить до того, що аддикт втрачає мотивацію до всіх інших видів діяльності, крім ігрової», – розповіла Бугайова.

Вона зазначає, що головною стає гра, яка, в підсумку виявляється для залежної людини важливішою за сім'ю, друзів, роботу. Найчастіше ігромани втрачають роботу, стосунки з близькими і друзями псуються, через борги вони можуть позбутися житла.

«У багатьох зарубіжних країнах, де офіційно дозволено гральний бізнес, гральні зони, винесені за межі населених пунктів і це правильно, оскільки доступність ігрових автоматів і гральних закладів уможливить спонтанну, імпульсивну гру у звичайних перехожих, в тому числі і підлітків», – розповіла Бугайова.

Вона наголосила, що з огляду на наявний досвід розвинених країн, при легалізації грального бізнесу, найбільш правильним буде локалізація ігрових зон, контроль за ними і жорстке регулювання діяльності грального бізнесу з боку держави.

Нагадаємо, після підпису президента в Україні знову запрацює гральний бізнес. Він був заборонений ще 2009 року за прем’єрства Юлії Тимошенко. Зараз «Батьківщина» була одним з головних противників повернення азартних ігор у легальне поле. Депутати опозиційної фракції згенерували велику кількість правок, загалом же їх було подано 3,5 тисячі. Але це, скоріше, був спосіб затягнути час, бо монобільшість відразу налаштувалась прийняти закон. Втім Юлія Володимирівна вже пообіцяла, що оскаржить його в Конституційному суді.