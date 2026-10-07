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Масована атака на Київ: у Дарницькому районі є загиблі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Масована атака на Київ: у Дарницькому районі є загиблі
Пожежа після ворожого обстрілу у Києві. 7 жовтня 2026 року
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Загиблі перебували на території гаражного кооперативу, куди влучили уламки ворожих боєприпасів

Унаслідок комбінованого повітряного удару російських окупантів по Києву у ніч проти 7 жовтня загинули двоє цивільних чоловіків. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

За даними правоохоронців, загиблі – чоловіки віком 73 та 66 років. Вони перебували на території гаражного кооперативу у Дарницькому районі столиці, куди влучили уламки ворожих боєприпасів.

Крім цього, руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували у Подільському та Шевченківському районах Києва. Унаслідок вибухів пошкоджено складські приміщення, гаражі та вибито вікна в одному з житлових будинків.

Масштабна пожежа на місці влучання
Масштабна пожежа на місці влучання
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). 

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському – в складські приміщення. У Дарницькому районі горять уламки на відкритій території. У Шевченківському – влучання на територію нежитлової забудови. Унаслідок російської атаки у Дарницькому районі столиці загинули двоє людей. 

Теги: обстріл Київ

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