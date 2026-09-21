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«Навіщо паралізувати ціле місто?» Костянтин Грубич поскаржився на роботу метро під час тривог у Києві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Костянтин Грубич прокоментував ситуацію в Києві через зупинку роботи червоної гілки метро
колаж: glavcom.ua

Костянтин Грубич розповів, як йому вдалося дістатися на лівий берег під час повітряної тривоги

Український ведучий Костянтин Грубич поскаржився на роботу столичного метрополітену під час повітряних тривог. Журналіст розповів про «вакханалію», яка відбувається у місті через зупинку підземного транспорту. Про це пише «Главком» із посиланням на допис телеведучого у Facebook.

За словами Костянтина Грубича, коли під час повітряної тривоги зупиняється червона гілка метро у Києві, дістатися з одного берега на інший вкрай складно. «Вакханалія з транспортом у Києві між берегами під час тривоги продовжується і, по-моєму, лише набирає обертів. Моє терпіння за десятибальною шкалою сьогодні вже не навіть не 10, а десь 15–20», – зауважив Грубич.

Водночас він наголосив на скупченнях людей під час повітряної загрози біля наземних зупинок транспорту. «Я розумію логіку: під час повітряної тривоги зупиняють рух червоною гілкою метро. Напевно, так простіше не брати на себе відповідальність за людей у потягах. Але тоді поясніть мені, будь ласка, інше: чому поїзди стоять на Лівобережці, на Дарниці, фактично залишаючись нерухомими цілями? Якщо транспорт у русі, це, принаймні, зовсім інша ситуація. А люди тим часом уже з восьмої ранку намагаються якось дістатися з правого берега на лівий і сотнями гуртуються на зупинках: бомби не хоч!» – написав ведучий.

Костянтин Грубич розповів, як одного разу їхав на роботу під час тривоги. Зокрема, на Арсенальній він не знайшов автобуса, щоб потрапити на лівий берег. Водночас взяти таксі коштує щонайменше 1 тис. грн та навіть за такої умови водії відмовляються робити певні зупинки.

«На Арсенальній – колапс. Автобусів 1М немає. Від слова зовсім! Я вже пів години чекаю. Навколо купа людей, які теж намагаються кудись доїхати. «Під’їжджають таксисти, для них золоті години: просять тисячу гривень за машину до Лісової. І навіть коли знаходиш ще кількох людей, щоб поділити цю суму, на Лівобережній водій не хоче зупинятися. Бо треба зробити невеличкий крюк, розвернутися. Ну це ж повна херня!» – висловився журналіст.

«Навіщо паралізувати ціле місто?» Костянтин Грубич поскаржився на роботу метро під час тривог у Києві фото 1
фото: скриншот Костянтин Грубич/Facebook

Врешті ведучий дочекався автобуса, однак через надмірну кількість пасажирів почався «штурм» транспорту. «Я зараз просто виплескую свою злість і розпач. Бо після ранкового ефіру минуло вже півтори години, а я досі не можу доїхати до Лівобережної. Півтори години з правого берега на лівий просто знервованого часу. До речі, приїхав 1м. Був штурм. Я вліз. Згадав радянське минуле в автобусах…» – сказав він.

Грубич вважає, що транспортна система під час тривог паралізує місто та навпаки наражає мешканців на небезпеку. Тож ведучий звернувся до тих, хто керує роботою громадського транспорту в Києві, та закликав їх думати про комфорт людей.

«Ми й так живемо під триклятим дамокловим мечем: щосекунди на тебе може щось упасти, прилетіти, змінитися все за одну мить. Але навіщо додатково паралізувати ціле місто? Я, можливо, наївно міркую. Але дуже хочеться, щоб ті, хто ухвалює такі рішення, хоч іноді думали не тільки про інструкції, протоколи й власну сцикливість, а й про людей. Бо складається враження, що ті, хто приймає рішення про транспорт, самі цим транспортом не користуються. У них є службові чи власні машини, і проблема закінчується, коли вони сідають у свою автівку. А для тисяч киян вона тільки починається», – резюмував Костянтин Грубич.

Нагадаємо, у столиці визначили порядок руху поїздів метрополітену та перевезення пасажирів відкритими ділянками під час «жовтого» та «червоного» рівнів загрози. 

До слова, наземна ділянка Святошинсько-Броварської лінії київського метро не працюватиме під час повітряної тривоги навіть за жовтого рівня загрози. У КМДА пояснили це ризиками для пасажирів у разі вимушеної зупинки потяга на відкритій ділянці.

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Теги: метро Київ телеведучий Костя Грубич тривога

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