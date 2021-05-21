Обшуки на Подолі. Посадовців підозрюють у розкраданні коштів на ремонті шкіл

21 травня у приміщеннях Подільської РДА, підрядної організації та за місцем проживання підозрюваних розпочато обшуки

Начальник управління освіти Подільської РДА підозрюється в організації злочинної групи

Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Подільського управління поліції викрила та повідомила про підозру у привласненні бюджетних коштів організованій групі з числа керівників Подільської районної в місті Києві державної адміністрації. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами під час ремонту навчальних закладів Подільського району Києва, начальник управління освіти адміністрації створив та очолив організовану злочинну групу осіб, до складу якої увійшли начальник групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти, керівник підрядного підприємства та інші на цей час ще не встановлені особи.

«У подальшому, начальник управління освіти РДА забезпечив укладення з підконтрольною підрядною організацією низки договорів щодо виконання робіт з ремонту інженерних мереж та приміщення Інклюзивно-ресурсного центру №7, фасаду та покрівлі Гімназії №19 «Межигірська» тощо. Після чого, без фактичного виконання робіт у повному обсязі, між управлінням освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації та підрядним підприємством в період листопада-грудня 2020 року підписано акти виконаних робіт та здійснено оплату з міського бюджету», – розповіли правоохоронці.

Відповідно до висновків судових будівельно-технічних експертиз територіальній громаді міста спричинено збитки на загальну суму понад 800 тис. грн.

У межах кримінального провадження двом вищезгаданим службовим особам Подільської РДА та підряднику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

21 травня у приміщеннях Подільської РДА, підрядної організації та за місцем проживання підозрюваних розпочато обшуки з метою вилучення первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Цього тижня Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА.

20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

Також «Київтеплоенерго» повідомило про обшуки, зазначивши, що підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

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