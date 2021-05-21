Прокуратура повідомила, що шукала в «Київтеплоенерго»

Справа стосується заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт

Святошинська окружна прокуратура міста Києва спільно з Головним управлінням ДФС у Києві провела обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства «Київтеплоенерго» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2019-2020 років на замовлення КП «Київтеплоенерго» здійснювало роботи по реконструкції теплових мереж, капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж по об’єктах і житлових будинках Києва на загальну суму 260 млн грн.

За даними слідства, вказана підрядна організація виконала вказані роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів. Крім того, при цьому здійснювалось оформлення виконання субпідрядних робіт та постачання товарів від підприємств з ознаками фіктивності.

На підставі ухвали суду в офісних приміщеннях вказаних підприємств, у тому числі комунального підприємства, проведено обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Як відомо, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» засноване на комунальній власності територіальної громади Києва і підпорядковуються Київській міській державній адміністрації.

Раніше «Київтеплоенерго» повідомило про обшуки, зазначивши, що підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Цього тижня Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА.

20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

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