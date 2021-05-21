Прокуратура повідомила, що шукала в «Київтеплоенерго»
Обшуки в «Київтеплоенерго» провела прокуратура спільно з фіскалами
Справа стосується заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт
Святошинська окружна прокуратура міста Києва спільно з Головним управлінням ДФС у Києві провела обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства «Київтеплоенерго» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2019-2020 років на замовлення КП «Київтеплоенерго» здійснювало роботи по реконструкції теплових мереж, капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж по об’єктах і житлових будинках Києва на загальну суму 260 млн грн.
За даними слідства, вказана підрядна організація виконала вказані роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів. Крім того, при цьому здійснювалось оформлення виконання субпідрядних робіт та постачання товарів від підприємств з ознаками фіктивності.
На підставі ухвали суду в офісних приміщеннях вказаних підприємств, у тому числі комунального підприємства, проведено обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.
Як відомо, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» засноване на комунальній власності територіальної громади Києва і підпорядковуються Київській міській державній адміністрації.
Раніше «Київтеплоенерго» повідомило про обшуки, зазначивши, що підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.
Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.
13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.
Цього тижня Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА.
20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.
Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.