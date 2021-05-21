  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Прокуратура повідомила, що шукала в «Київтеплоенерго»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Обшуки в &laquo;Київтеплоенерго&raquo; провела прокуратура спільно з фіскалами - Прокуратура повідомила, що шукала в «Київтеплоенерго»

    Обшуки в «Київтеплоенерго» провела прокуратура спільно з фіскалами

    Фото: Київська міська прокуратура

    Справа стосується заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт

    Святошинська окружна прокуратура міста Києва спільно з Головним управлінням ДФС у Києві провела обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства «Київтеплоенерго» та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2019-2020 років на замовлення КП «Київтеплоенерго» здійснювало роботи по реконструкції теплових мереж, капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж по об’єктах і житлових будинках Києва на загальну суму 260 млн грн.

    За даними слідства, вказана підрядна організація виконала вказані роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів. Крім того, при цьому здійснювалось оформлення виконання субпідрядних робіт та постачання товарів від підприємств з ознаками фіктивності.

    На підставі ухвали суду в офісних приміщеннях вказаних підприємств, у тому числі комунального підприємства, проведено обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

    Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

    Як відомо, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» засноване на комунальній власності територіальної громади Києва і підпорядковуються Київській міській державній адміністрації.

    Раніше «Київтеплоенерго» повідомило про обшуки, зазначивши, що підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію.

    Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

    13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

    Цього тижня Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА.

    20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

    Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

    Читайте також:


    Теги: обшук ДФС прокуратура Київ Київтеплоенерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прокуратура повідомила, що шукала в «Київтеплоенерго»