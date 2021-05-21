Обшуки тривають: правоохоронці прийшли до «Київтеплоенерго»

Кримінальне провадження не стосується безпосередньо посадових осіб «Київтеплоенерго»

Працівники Святошинської окружної прокуратури разом із податковою міліцією прийшли до комунального підприємства «Київтеплоенерго», щоб отримати підтвердження факту виконання в повному обсязі умов угод підприємства з одним із контрагентів. Підприємство в повному обсязі надало правоохоронцям необхідну документацію. Про це повідомляє пресслужба «Київтеплоенерго».

Комунальники зазначили, що запит правоохоронців стосувався діяльності посадових осіб «Київтеплоенерго», хоча кримінальне провадження стосувалося податкової історії, обліку та господарської діяльності контрагента підприємства.

Попри те, що кримінальне провадження не стосується безпосередньо посадових осіб «Київтеплоенерго», підприємство надає всі необхідні документи й дані.

Нагадаємо, минулого тижня на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

13 травня прокуратура підбила підсумки масових обшуків у Києві.

Цього тижня Київська міська прокуратура спільно з теруправлінням Державного бюро розслідувань у Києві провела обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та Департаменті з питань реєстрації КМДА.

20 травня тривав обшук у приміщенні Департаменті житлово-комунальної інфраструктури.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і придушенням місцевого самоврядування, а також особистим тиском на нього.

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