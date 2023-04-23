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Масштабна пожежа у Києві, вулицею стелиться чорний дим (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Масштабна пожежа у Києві, вулицею стелиться чорний дим (відео)
У Києві спалахнула масштабна пожежа
фото: скріншот із відео

Вогонь охопив проспект Лобановського

У Києві на проспекті Лобановського спалахнула масштабна пожежа. Відео вогню поширюється у соцмрежах.

Густий чорний дим видно з різних районів міста. Очевидці повідомляють, що горить очерет на Совських ставках.

Нагадаємо, 19 квітня, на Київщині спалахнула масштабна пожежа – горіли три вантажних автомобіля, двоє людей загинули. 

Раніше повідомлялося, що виникла масштабна пожежа сухого очерету у місті Василькові Київської області. На гасіння вогню зі сторони дачного масиву та лісу було направлено дві одиниці техніки та сім осіб особового складу. Площа загоряння становила приблизно п’ять гектарів.

Нагадаємо, що 17 березня в селі Капітанівка Новомиргородської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області горів будинок. Унаслідок трагедії загинула ціла родина. Попередня причина пожежі – замкнення електромережі.

 

Теги: будинок пожежа відео

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