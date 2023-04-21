Росія уночі атакувала Київ дронами-камікадзе: КМВА повідомила деталі

За попередньою інформацією, агресор, імовірно, використав нову партію іранських БПЛА Shahed

У ніч проти 21 квітня російські загарбники атакували Київ іранськими дронами типу Shahed. Було виявлено і збито 8 «Шахедів». Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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«Після 25-денного затишку столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога... З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони», – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, агресор, імовірно, використав нову партію іранських БПЛА Shahed. Протиповітряна оборона виявила на підльоті до Києва і збила «приблизно вісім ворожих цілей».

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«Дані на цей момент – без жертв і руйнувань. Інформація уточнюється», – додав Попко.

У ніч на 21 квітня повітряна тривога в Києві та низці областей тривала три години. Ворог запустив іранські дрони-камікадзе. Це була вже друга повітряна тривога за цю ніч. Перша оголошувалася через зліт винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал». Тоді небезпека тривала приблизно 20 хвилин.