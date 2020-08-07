На будівництво Подільсько-Воскресенського мосту скоєно напад (фото)



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Нападники двома вантажівками вивезли з мосту 12 вантів

Кличко заявив у поліцію про викрадення 12 вантів з Подільсько-Воскресенського мосту

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів щодо несанкціонованого вивезення групою молодиків 12 вантів з Подільсько-Воскресенського мосту. Наразі відкрито кримінальне провадження. Про це столичний голова написав на своїй сторінці у Facebook.

«Хочу повідомити, що я звернувся до правоохоронних органів, зокрема до поліції, щодо бандитських дій, які відбулися вчора на Подільсько-Воскресенському мосту. Молодики спортивної статури, у складі приблизно 15 осіб, що були одягнені в спецодяг дорожників, відтіснили та заблокували співробітників охорони мостового переходу. Нападники загнали на міст дві вантажівки і автокран, завантажили та вивезли з будівельного майданчика 12 нових вантів, що місто отримало від німецького виробника. Це троси, які мають тримати конструкцію мосту», - написав Кличко.

Він зазначив, що замовником будівництва об’єкту є комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва». Представники замовника терміново звернулись до Національної поліції щодо скоєння злочину та надали інформацію з камер відеоспостереження з чітким зображенням автотранспорту зловмисників. Потерпілі охоронці надали свідчення правоохоронцям. Наразі відкрите кримінальне провадження і триває слідство.

Мер Києва зазначив, що через кілька годин після інциденту замовник будівництва отримав лист від одного із субпідрядників про бажання того забрати ванти з об'єкту.

«Хочу наголосити, що місто сьогодні робить все, щоб добудувати Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і відкрити в кінці року автосполучення ним. За всі ванти місто розрахувалося. І я розцінюю подібні дії підрядників та субпідрядників, як нахабний саботаж і зумисне затягування термінів будівництва, - заявив Кличко. - Переконаний, правоохоронні органи повинні розібратися з подібними діями! Бо дуже хтось не хоче, щоб міст за стільки років нарешті добудували і відкрили. То блокують рух будівельної техніки через Русанівські сади та перешкоджають здійсненню необхідних робіт, то чинять провокації. А тепер - ще й вивозять обладнання з мосту, яке було підготовлене до встановлення!».

«Підкреслю: я зроблю все, щоб добудувати такий важливий для столиці і киян об'єкт як Подільсько-Воскресенський міст! Спочатку ми відкриємо рух авто мостом, а наступним етапом стане будівництво метро на Троєщину», - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, жителі Русанівських садів 15 червня перекривали Центральну Садову вулицю, оскільки були незадоволені тим, що з’їзди з Подільського мосту виходитимуть на цю вулицю.

17 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто не може зупинити будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу на догоду групі людей, оскільки цей міст – важлива магістраль для кількох мільйонів мешканців столиці і є об’єктом загальнодержавного значення. За його словами, активісти, які перекривали рух, порушили умови меморандуму про співпрацю.

Раніше Кличко показав, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.