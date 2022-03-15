Мер Кличко попросив киян повернуться до міста та захищати його

Мер закликає повернутись тих, хто цього ще не зробив

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що місто буде оборонятися, його ніхто не здасть. Він наголосив, що в цьому важливими є зусилля кожного. Про це він повідомив у своєму Telegram.

За словами Кличка потрібні й ті, хто зі зброєю в руках може бути в лавах тероборони. Хтось може зводити укріплення в місті.

«Потрібно й готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі. Багато іншої роботи. Кожен, хто любить Київ і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може», – сказав Кличко.

Він зауважив, що багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця і це зрозуміло. Багато чоловіків, які відвозили свої родини, вже повернулися в місто. Тепер мер закликає повернутись тим, хто цього ще не зробив.

«Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати! Українці показали світу свою мужність і готовність битися за свою землю», – закликає Кличко.

Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.Також снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.