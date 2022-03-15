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    Мер Кличко попросив киян повернуться до міста та захищати його

    Мер Кличко попросив киян повернуться до міста та захищати його
    фото з відкритих джерел

    Мер закликає повернутись тих, хто цього ще не зробив

    Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що місто буде оборонятися, його ніхто не здасть. Він наголосив, що в цьому важливими є зусилля кожного. Про це він повідомив у своєму Telegram.

    За словами Кличка потрібні й ті, хто зі зброєю в руках може бути в лавах тероборони. Хтось може зводити укріплення в місті.

    «Потрібно й готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі. Багато іншої роботи. Кожен, хто любить Київ і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може», – сказав Кличко.

    Він зауважив, що багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця і це зрозуміло. Багато чоловіків, які відвозили свої родини, вже повернулися в місто. Тепер мер закликає повернутись тим, хто цього ще не зробив.

    «Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати! Українці показали світу свою мужність і готовність битися за свою землю», – закликає Кличко.

    Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.Також снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.

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    Теги: Віталій Кличко Київ війна мер українці місто столиця
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    Мер Кличко попросив киян повернуться до міста та захищати його