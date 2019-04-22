Мер заспокоїв киян: влітку гарячу воду надовго не відключатимуть



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Віталій Кличко розповів, з чим можуть бути пов’язані короткострокові відключення води

Цього літа Київ не переживатиме такого довготривалого відключення гарячого водопостачання, як це було у 2018 році.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив журналістам, повідомляє Укрінформ.

«У цьому році будуть роботи по заміні труб. Тільки із цим можуть бути пов’язані короткострокові відключення води, але такого масового відключення, як було у минулому році, в цьому році не буде», - сказав Кличко.

Він нагадав, що минулого року були серйозні проблеми, але столична влада таки повернула «Київенерго» у власність громади. «І не таємниця, що були великі змагання з НАК «Нафтогаз», заручниками яких стали кияни», - додав мер.

Як повідомлялося, влітку 2018 року жителі столиці на декілька місяців залишилися без гарячого водопостачання. «Нафтогаз» припинив поставки газу Києву через борги приватної компанії «Київенерго». «Нафтогаз» вимагав, щоб цей борг повернуло комунальне підприємство «Київтеплоенерго», ставши правонаступником боргових зобов'язань «Київенерго». Місто ж наполягало на тому, що кияни не повинні сплачувати борги, що виникли у результаті господарської діяльності комерційної структури і які не мають джерела для погашення.

Заборгованість «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз» становила приблизно 3,3 млрд грн, заборгованість споживачів перед «Київенерго» - приблизно 2,6 млрд грн. Водночас існувало зобов'язання держави перед «Київенерго» - це різниця в тарифах в обсязі 729 млн грн. Саме цю суму (729,5 млн грн) Кабмін виділив на погашення заборгованості. 11 вересня 2018 року Київрада ухвалила рішення про прийняття комунальним підприємством «Київтеплоенерго» боргів «Київенерго» перед «Нафтогазом» за умови, що «Київенерго» передасть КП джерела для погашення боргу.