До Дня Соборності в Києві відбудуться заходи (перелік)

Усі заходи проводитимуть із дотриманням протиепідемічних вимог

До Дня Соборності України, який відзначають щорічно 22 січня, у Києві відбудеться низка урочистостей. У Київській міській державній адміністрації розроблено відповідний план заходів, повідомляє пресслужба КМДА.

22 січня відбудеться церемонія урочистого покладання квітів до пам’ятників Т. Г. Шевченку та М. С. Грушевському за участю керівництва держави та представників міської влади.

Протягом 21-22 січня районні в місті Києві державні адміністрації проводитимуть тематичні заходи з нагоди Дня Соборності України.

Із 10 до 25 січня у міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці «Молода гвардія» триває книжкова виставка «Сила нації – в її єдності».

У Публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих м. Києва протягом усього січня триває розгорнута книжково-документальна виставка «Єдність української нації в поетичному слові» та тематична виставки «Ми разом – Україна».

Також у районних бібліотеках міста триватимуть книжкові та ілюстративні виставки, огляди літератури та інші просвітницькі заходи.

Протягом місяця в навчальних закладах столиці проводяться тематичні акції та проєкти за участю дітей та учнівської молоді міста Києва в онлайн-форматі та висвітлення на платформі Електронного освітнього простору позашкілля Києва «Все буде Добре! ОК!», на офіційному вебсайті та соціальних мережах Департаменту освіти і науки.

Із 22 січня до 5 лютого в Державному архіві Києва триватиме виставка архівних документів «До річниці прийняття ІV Універсалу Української Центральної Ради». Також, протягом усього року на веб-сайті архіву триватиме виставка архівних документів «До Дня Соборності України» та «До 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки».

Усі заходи проводитимуть із дотриманням протиепідемічних вимог.