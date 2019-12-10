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    Минулого тижня з вулиць Києва евакуйовано рекордну кількість автівок

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    Евакуація автомобілів порушників у центрі Києва - Минулого тижня з вулиць Києва евакуйовано рекордну кількість автівок
    Евакуація автомобілів порушників у центрі Києва
    Фото: Інспекція з паркування

    Загальна сума накладених штрафів від початку роботи інспекторів з паркування склала 2,123 млн грн

    Минулого тижня, з 2 по 8 грудня, столичні інспектори з паркування винесли 382 постанови на порушників. За цей період з вулиць Києва було евакуйовано 225 автомобілів порушників. Це рекордна кількість евакуйованих автомобілів за один тиждень за весь час роботи в Києві Інспекції з паркування.

    Про це KV повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації, начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін.

    Станом на 9 грудня, загальна кількість постанов, винесених інспекторами з паркування в Києві, досягла 5294, а загальна сума накладених інспекторами адміністративних стягнень у вигляді штрафу склала 2,123 млн гривень.

    При цьому, станом на 8 грудня було сплачено 64% накладених стягнень на суму 1,35 млн гривень, з яких з 50-відсотковою знижкою сплачено штрафів на суму близько 363,3 тис. гривень. Неоплаченими залишаються штрафи на суму близько 769 тис. гривень (40% від загальної суми накладених стягнень). Варто зазначити, що тижнем раніше частка сплачених штрафів становила 60% від загальної суми накладених стягнень.

    Найбільш поширеним видом порушення правил парковки в Києві залишається паркування автомобіля в місцях, де заборонена зупинка/стоянка транспортних засобів. За такий тип порушення інспектори з паркування за весь час роботи інспекції винесли вже 1691 постанову. Другим за «популярністю» серед водіїв видом порушення є парковка транспортних засобів на пішохідному переході - порушники за таке порушення отримали від інспекторів 1132 постанови. Третім видом порушення правил паркування на минулому тижні знову стала парковка в місцях виїзду з прилеглих територій. За таке порушення водії отримали 616 постанов.

    В період з 25 листопада по 1 грудня столичні інспектори з паркування винесли 419 постанов на порушників.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.

    Наступного року Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць.

    Як розповів радник київського міського голови Максим Бахматов, за добу у Києві евакуюють близько 50 автомобілів порушників. 
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