  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Евакуатори на вулицях Києва: що зміниться наступного року

    • Розсилка
    Інспекція з паркування працює у центрі Києва - Евакуатори на вулицях Києва: що зміниться наступного року
    Інспекція з паркування працює у центрі Києва

    Кількість евакуаторів на столичних вулицях зросте

    Наступного року Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час звіту про результати роботи міської влади за 2019 рік.

    «У 2020 році для наведення ладу з парковками ми плануємо, укомплектувати Інспекцію з паркування, збільшити кількість евакуаторів мінімум до 100 одиниць, забезпечити цілодобовий режим їх роботи, впровадити автоматизовану систему контролю оплати послуг за паркування, перейти на автоматизовану фіксацію порушень правил зупинки, стоянки, паркування авто у режимі фото-, відеозйомки», - зазначив Кличко.

    Сьогодні інспектори з паркування працюють в основному у центральній частині міста.

    Починаючи з липня цього року вже винесено понад 3,5 тисячі постанов про стягнення за недбале паркування, на суму штрафів майже 1,4 млн грн. Розпочали також евакуацію авто, припаркованих у недозволених місцях, і тих, що заважають руху транспорту.

    Дивіться трансляцію звіту Кличка

    Раніше Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.

    Як розповів радник київського міського голови Максим Бахматов, за добу у Києві евакуюють близько 50 автомобілів порушників. 

    Нагадаємо, 26 листопада на центральній вулиці Києва – Хрещатик - було проведено масову евакуацію автомобілів порушників.

    Віталій Кличко Київ автомобіль вулиця інспекція парковка інспектор Максим Бахматов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ