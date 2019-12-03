Евакуатори на вулицях Києва: що зміниться наступного року



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Інспекція з паркування працює у центрі Києва

Кількість евакуаторів на столичних вулицях зросте

Наступного року Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час звіту про результати роботи міської влади за 2019 рік.

«У 2020 році для наведення ладу з парковками ми плануємо, укомплектувати Інспекцію з паркування, збільшити кількість евакуаторів мінімум до 100 одиниць, забезпечити цілодобовий режим їх роботи, впровадити автоматизовану систему контролю оплати послуг за паркування, перейти на автоматизовану фіксацію порушень правил зупинки, стоянки, паркування авто у режимі фото-, відеозйомки», - зазначив Кличко.

Сьогодні інспектори з паркування працюють в основному у центральній частині міста.

Починаючи з липня цього року вже винесено понад 3,5 тисячі постанов про стягнення за недбале паркування, на суму штрафів майже 1,4 млн грн. Розпочали також евакуацію авто, припаркованих у недозволених місцях, і тих, що заважають руху транспорту.

Дивіться трансляцію звіту Кличка.

Раніше Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.

Нагадаємо, 26 листопада на центральній вулиці Києва – Хрещатик - було проведено масову евакуацію автомобілів порушників.