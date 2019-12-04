Інспектори евакуювали автівки «бідних» студентів університету Шевченка (відео)



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Евакуація автомобілів на вул. Володимирській Фото: скріншот відео

Біля червоного корпусу КНУ водії паркують свої автівки з порушенням

У середу, 4 грудня, на вулиці Володимирській у центрі Києва інспектори з паркування евакуювали автомобілі, припарковані у недозволених місцях.

Про це повідомляє Інспекція з паркування.

Очищення вулиці від автомобілів порушників відбулося біля червоного корпусу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Як правило, там вздовж дороги паркуються студенти.

«На чисельні прохання мешканців міста інспектори з паркування евакуюють автомобілі «бідних» студентів, які не знають чи ігнорують ПДР», - зазначили в Інспекції.

Раніше мер Києва Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.

Наступного року Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць.

Нагадаємо, 26 листопада на центральній вулиці Києва – Хрещатик - було проведено масову евакуацію автомобілів порушників.

24 листопада інспектори з паркування на розі вулиці Великої Васильківської та Бессарабської площі евакуювали елітний автомобіль Porsche.