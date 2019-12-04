  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Інспектори евакуювали автівки «бідних» студентів університету Шевченка (відео)

    • Розсилка
    Евакуація автомобілів на вул. Володимирській - Інспектори евакуювали автівки «бідних» студентів університету Шевченка (відео)
    Евакуація автомобілів на вул. Володимирській
    Фото: скріншот відео

    Біля червоного корпусу КНУ водії паркують свої автівки з порушенням

    У середу, 4 грудня, на вулиці Володимирській у центрі Києва інспектори з паркування евакуювали автомобілі, припарковані у недозволених місцях.

    Про це повідомляє Інспекція з паркування.

    Очищення вулиці від автомобілів порушників відбулося біля червоного корпусу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Як правило, там вздовж дороги паркуються студенти.

    «На чисельні прохання мешканців міста інспектори з паркування евакуюють автомобілі «бідних» студентів, які не знають чи ігнорують ПДР», - зазначили в Інспекції.

    Раніше мер Києва Кличко показав, як у столиці працюють інспектори з паркування, які евакуюють авто, припарковані в заборонених місцях.

    Наступного року Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць.

    Як розповів радник київського міського голови Максим Бахматов, за добу у Києві евакуюють близько 50 автомобілів порушників. 

    Нагадаємо, 26 листопада на центральній вулиці Києва – Хрещатик - було проведено масову евакуацію автомобілів порушників.

    24 листопада інспектори з паркування на розі вулиці Великої Васильківської та Бессарабської площі евакуювали елітний автомобіль Porsche.

    Київ дороги ПДР автомобіль інспекція парковка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ