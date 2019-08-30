Міжнародні експерти перевіряють стан київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6



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На київській ТЕЦ-5 відбувається ремонт

Робота міжнародних експертів у повному обсязі фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку

З 29 серпня і протягом наступних чотирьох місяців група провідних міжнародних експертів у сфері енергетики проводитиме оцінку поточного технічного стану київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Результати оцінки стануть підґрунтям для прийняття остаточного рішення щодо модернізації цих об’єктів, у тому числі, у зв’язку з переходом на модель нового ринку електричної енергії в Україні. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Київтеплоенерго».

Робота міжнародних експертів у повному обсязі фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Нагадаємо, що у травні 2019 року між Київською міською радою, КП «Київтеплоенерго» та ЄБРР укладено Угоду про підготовку кредитного фінансування.

За попередньою оцінкою обсяг фінансування, передбачений для модернізації енергетичної системи Києва, склав близько 140 млн євро і є безпрецедентним для реалізації подібних проектів в Україні.

Для проведення оцінки залучені експерти консалтингової інженерної групи «Ramboll», яка є компанією світового рівня та об’єднує понад 15 тисяч експертів. На сьогодні на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 працюють 12 фахівців, загалом для проведення повної оцінки технічного стану київських ТЕЦ планується залучити до 25 міжнародних експертів.

Слід зауважити, що міжнародні експерти відзначили належний рівень технічного обслуговування об’єктів, особливо враховуючи тривалі терміни експлуатації. Адже останні енергетичні блоки були запущені ще у 1982-1986 роках та забезпечують частину міста Києва теплом та гарячою водою, а також забезпечують виробництво електроенергії для потреб об’єднаної енергосистеми України.

КП «Київтеплоенерго» планує системно висвітлювати діяльність міжнародної експертної групи, а також результати, до яких експерти дійдуть після завершення роботи.

Нагадаємо, «Київтеплоенерго» ремонтує ТЕЦ-5. Наразі триває ремонт енергоблоку №3.

Крім того, на київському сміттєспалювальному заводі «Енергія» здійснюють реконструкцію крану для підйому твердих побутових відходів.

А на ТЕЦ-6 вперше за 30 років ремонтують велетенську градирню – 82-метрову башту, що забезпечує охолодження технічної води в процесі роботи теплоелектроцентралі.