Освітній скандал. Волинян обурила нова керівниця управління освіти і науки області

Волиняни вважають, що відповідну посаду мав би посісти педагог з багаторічним стажем роботи, а не людина без досвіду

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко призначив начальницю управління освіти і науки облдержадміністрації Наталію Матвіюк. Відповідне розпорядження очільник області підписав 6 січня. Проте самі Волиняни сприйняли таку новину не дуже радісно. Про це повідомляє Волинська служба новин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Місцеві мешканці у соцмережі активно обговорюють таке рішення влади. Зокрема, користувачів обурює, що новопризначена начальниця не має досвіду роботи в освіті.

Волиняни вважають, що відповідну посаду мав би посісти педагог з багаторічним стажем роботи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кого б не призначили на цю посаду, буде не просто. Однак зазначу, призначення на посаду керівника структурного підрозділу не передбачає обов’язкового стажу роботи в галузі. Пройшли ті часи, коли управління освіти і науки мало контрольні та методичні функції. Сьогодні це структура з повноваженнями менеджера, статиста та фінансово-економічного аналітика. Сам керівник усього цього не зреалізує, з якого б олімпу він не зійшов. Для цього потрібна професійна команда. А команда в освіті, повірте мені, потужна. І в управлінні освіти і науки, і в органах управління територіальних громад, а особливо досвідчений корпус директорів закладів освіти усіх рівнів», – пише Плахотна.

Волинська обласна військова адміністрація теж виступила на захист Матвіюк:

«З огляду на коментарі про необхідність досвіду роботи у сфері освіти повідомляємо, що пані Наталія має відповідну освіту та має досвід вчителювання. У дописі акцентовано на досвіді роботи в державних органах, позаяк це не менш важливо. Впевнені, що як людина, яка працювала в органах влади різних рівнів, Наталія Матвіюк буде фаховим та мудрим керівником», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський призначив послом у Болгарії психологиню без дипломатичного досвіду. На особистій сторінці жінки у соцмережі вказано, що вона клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт. Крім того, вона є експерткою у сексології та дорогоцінних прикрасах.