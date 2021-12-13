Перша країна ЄС легалізує вирощування та зберігання канабісу для особистого користування

Влада Мальти дозволить вирощувати в домашніх умовах до чотирьох рослин канабісу із збереженням до 50 г висушеного продукту

Підхід спрямований на те, щоб уникнути криміналізації будь-якого вживання канабісу

Мальта цього тижня стане першою європейською країною, яка узаконить вирощування та зберігання канабісу для особистого користування. Голосування у парламенті відбудеться 14 грудня, повідомляє The Guardian.

У країні мають намір узаконити володіння до семи грамів препарату для осіб, віком 18 років та старших. Також буде дозволено вирощувати до чотирьох рослин канабісу в домашніх умовах із збереженням до 50 г висушеного продукту.

Планується також дозволити некомерційним клубам канабісу вирощувати наркотик для поширення серед своїх членів. Членство в клубі буде обмежено 500 людьми, і кожній людині може бути видано лише до семи грамів на день, максимум 50 грамів на місяць.

«Зараз видно, що жорсткий підхід до споживачів канабісу був непропорційний, несправедливий і завдавав багатьох страждань людям, які ведуть зразковий спосіб життя», – сказав відповідальний міністр Оуен Боннічі.

Він додав, що мальтійський підхід спрямований на те, щоб уникнути криміналізації будь-якого вживання канабісу.

Так, зберігання до 28 г каннабісу призведе до штрафу від €50 до 100, але без судимості. Особи, молодші за 18 років, у яких виявлять канабіс, постануть перед комісією правосуддя, але не будуть заарештовані. Тим, хто вживає канабіс у присутності дитини, загрожує штраф від €300 до 500.

Зазначимо, у Нідерландах марихуану купувати і вживати можна лише в спеціальних магазинах і кофешопах (максимум 5 г на людину).

До слова, в Україні 60 заводів готові виробляти ліки з канабісом.

У листопаді МОЗ виніс на громадське обговорення законопроєкт про медичний канабіс. Законопроєкт для громадського обговорення розміщений за посиланням.

Раніше комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про медичний канабіс. У висновку вказано, що він не містить ризиків корупції.

У червні Верховна Рада зареєструвала законопроєкт із регулювання обороту конопель у медичних цілях та для наукової і науково-технічної діяльності.

Однак у липні «слуги» не підтримали закон про легалізацію канабісу.

Додамо, що МОЗ просив нардепів легалізувати канабіс.