У Києві після нічної атаки почалася гроза
У Києві оголошено І рівень небезпечності, жовтий
У Києві після нічного масованого ракетно-дронового удару почався дощ із грозою та поривами вітру. Про це повідомляє «Главком».
Український Гідрометцентр сьогодні попереджав про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Києві.
«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 червня грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Про грозу сьогодні вранці попереджала і синоптикиня Наталка Діденко.
«Києве, це – гроза! Атмосферний фронт ходить. Буде парко, до кінця тижня спекотно, у понеділок прийде свіже повітря!». - попередила Діденко.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Київ опинився в епіцентрі ракетно-дронового удару. Ворог застосував балістичні ракети та безпілотники типу «шахед». Внаслідок атаки дрону у столиці було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Удари спричинили масштабні руйнування в шести районах міста, є загиблі та постраждалі.
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