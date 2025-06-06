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У Києві після нічної атаки почалася гроза

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві після нічної атаки почалася гроза
Небо вкрите темними хмарами, у Києві йде дощ, час від часу чути грім
фото: glavcom.ua

У Києві оголошено І рівень небезпечності, жовтий

У Києві після нічного масованого ракетно-дронового удару почався дощ із грозою та поривами вітру. Про це повідомляє «Главком». 

Український Гідрометцентр сьогодні попереджав про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Києві. 

Небо столиці вкрите хмарами
Небо столиці вкрите хмарами
фото: соцмережі

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 червня грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні. 

Синоптики попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Про грозу сьогодні вранці попереджала і синоптикиня Наталка Діденко

«Києве, це – гроза! Атмосферний фронт ходить. Буде парко, до кінця тижня спекотно, у понеділок прийде свіже повітря!». - попередила Діденко. 

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Київ опинився в епіцентрі ракетно-дронового удару. Ворог застосував балістичні ракети та безпілотники типу «шахед». Внаслідок атаки дрону у столиці було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Удари спричинили масштабні руйнування в шести районах міста, є загиблі та постраждалі. 

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Теги: повітря Наталка Діденко фронт гроза ворог балістичні ракети Київ

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