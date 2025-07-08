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На Броварському проспекті демонтовано унікальну японську заправку (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Броварському проспекті демонтовано унікальну японську заправку (фото)
Заправки почали працювати у Києві наприкінці 1970-х років
фото: Elmira Ettinger/Facebook

Спроєктовані японською фірмою Tatsuno заправки були унікальними для свого часу

На Броварському проспекті у Києві демонтовано одну з двох футуристичних японських автозаправних станцій, збудованих наприкінці 1970-х років. Про це повідомила активістка Ельміра Еттінгер, інформує «Главком»

Активістка нагадала, що ці заправки були спроєктовані японською фірмою Tatsuno і були унікальними для свого часу. Їхньою особливістю була система подачі палива, коли водії під'їжджали під колонку, а спеціальний шланг спускався до них згори.

Спроєктовані японською фірмою Tatsuno заправки почали працювати у Києві наприкінці 1970-х років
Спроєктовані японською фірмою Tatsuno заправки почали працювати у Києві наприкінці 1970-х років
фото: Elmira Ettinger/Facebook

Дві такі заправки були розташовані на Броварському проспекті, 53, та на Харківському шосе, 68. Остання до наших днів не збереглася.

За словами Еттінгер, що будується на місці заправки, невідомо
За словами Еттінгер, що будується на місці заправки, невідомо
фото: Elmira Ettinger/Facebook

Наразі невідомо, чи буде щось збудовано на місці демонтованої заправки та кому належить територія.

Нагадаємо, у передмісті столиці – у Пущі-Водиці, на вулиці Юнкерова, 43, – розібрали старовинну дачу, яка є пам’яткою дерев’яної архітектури Києва. Найвірогіднішим періодом зведення дачі є 1900-1903 роки. Всередині дача мала сім великих та одну малу кімнату. Після Другої світової війни та до кінця 1970-х років будинок використовувався як житловий, а від початку 80-х років до 1998-го – як санаторна споруда піонерського табору заводу «Маяк».

До слова, департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис щодо зупинки робіт в будівлі історичного трамвайно-тролейбусного управління, що на Лук’янівці.

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Теги: Київ архітектура столиця

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