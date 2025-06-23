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Ракета РФ пробила всі поверхи та підвал п'ятиповерхівки у Шевченківському районі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ракета РФ пробила всі поверхи та підвал п'ятиповерхівки у Шевченківському районі
Внаслідок ракетного удару, порушено конструкції сусіднього під'їзду
фото: glavcom.ua

У  ніч на 23 червня російська терористична армія атакувала Київ ракетами та «шахедами»

Російська ракета, що влучила вночі 23 червня у п'ятиповерховий будинок у Шевченківському районі Києва, пройшла через усі поверхи аж до підвалу і через сам підвал. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує «Главком». 

«Попередньо, балістична ракета. Коли ми оглянули територію, виявили дуже багато уламків. Це фугасно-осколкова ракета», – заявив мініст МВС.

За словами Клименка, внаслідок ракетного удару, порушено конструкції сусіднього під'їзду. Також він зазначив, що сила удару була така сама, як під час удару по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі під час ракетної атаки 17 червня.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. 

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

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Теги: ракетна атака російська ракета уламки ракет Ігор Клименко ракета обстріл міністр Київ

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