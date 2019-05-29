На будівництві у Києві виявлено снаряд



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За добу у столиці виявлено та знищено три вибухонебезпечних предмети

За минулу добу у Києві піротехніки вилучили та знищили 3 одиниці вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, 28 травня, у Дарницькому районі столиці на будівництві групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру було виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм.

У Деснянському районі на відкритій території виявлено артилерійський снаряд Д-122 мм.

А в урочищі «Лиса гора», що у Голосіївському районі столиц, виявлено ручну гранату М-39.

Всі боєприпаси часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 541 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, 27 травня під час планової перевірки території урочища «Лиса гора», що в Голосіївському районі столиці, піротехнічним розрахунком ДСНС було виявлено ручну гранату Ф-1.