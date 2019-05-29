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    Новини

    На будівництві у Києві виявлено снаряд

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    На будівництві у Києві виявлено снаряд

    За добу у столиці виявлено та знищено три вибухонебезпечних предмети

    За минулу добу у Києві піротехніки вилучили та знищили 3 одиниці вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Так, 28 травня, у Дарницькому районі столиці на будівництві групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру  було виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм.

    У Деснянському районі на відкритій території виявлено артилерійський снаряд Д-122 мм.

    А в урочищі «Лиса гора», що у Голосіївському районі столиц, виявлено ручну гранату М-39.

    Всі боєприпаси часів Другої світової війни.

    Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

    Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 541 вибухонебезпечний предмет.

    Нагадаємо, 27 травня під час планової перевірки території урочища «Лиса гора», що в Голосіївському районі столиці, піротехнічним розрахунком ДСНС було виявлено ручну гранату Ф-1.

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