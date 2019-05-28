На «Лисій горі» виявлено гранату



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Ручну гранату Ф-1 виявили піротехніки

З початку року на території Києва було вилучено та знищено 538 вибухонебезпечних предметів

У понеділок, 27 травня, у Києві піротехніки вилучили та знищили вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, під час планової перевірки території урочища «Лиса гора», що в Голосіївському районі столиці, піротехнічним розрахунком ДСНС було виявлено ручну гранату Ф-1.

Її вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва було вилучено та знищено 538 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

«Шановні кияни та гості міста! Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпати, не пересувати, не стукати по корпусу, не розбирати вибухонебезпечний предмет», - попереджають у ДСНС.





Нагадаємо, 16 травня у Києві виявлено та знищено 3 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

15 травня у Києві піротехніки вилучили та знищили 2 міни.