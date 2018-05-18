На дитячому майданчику на Русанівці «орудував» рій шершнів

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Рятувальники знищили небезпечних комах

Столичні рятувальники знищили рій шершнів, який оселився на території дитячого майданчику на Русанівці (Дніпровський район Києва). Про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«17 травня о 09:51 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що біля 9-поверхового житлового будинку на території дитячого майданчику по вул. Русанівська набережна, 18/1, оселився рій шершнів», - йдеться в повідомленні.

За вищевказаною адресою виїхало чергове відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві. Рій шершнів було виявлено в зрізаному дереві на території дитячого майданчику.

Аби уникнути важких наслідків від укусів, рятувальники знищили комах за допомогою інсектициду «Атрікс».