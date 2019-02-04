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    На Дніпрі під Києвом зникли троє людей: триває пошукова операція (фото)

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    <span lang="UK">Від рятувальників області на пошуки зниклих осіб залучено 30 чоловік&nbsp;</span> - На Дніпрі під Києвом зникли троє людей: триває пошукова операція (фото)
    Від рятувальників області на пошуки зниклих осіб залучено 30 чоловік 
    Фото: ДСНС

    На пошуки зниклих чоловіків залучено кілька десятків людей

    У суботу, 2 лютого, о 17:52 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро в смт Козин чоловік на моторному човні вирушив забирати з острова двох товаришів (приблизно о 17:00) та не повернувся. Телефонний зв’язок з ним встановити не вдалось. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники обстежили акваторію та місце на острові, де найімовірніше могли знаходитись чоловіки. Але ні на воді ні на самому острові даних громадян і човен не виявили.

    Станом на 9:00 4 лютого від рятувальників області на пошуки зниклих осіб залучено 30 чоловік особового складу, від ДП МРЦ — 7 чоловік, рятувальники м. Українка — 3 чоловіки і 2 човни. Також з метою ретельнішого обстеження території в районі пошуків ДСНС додатково було надано гелікоптер Мі-8, який буде залучено до пошуків одразу після настання сприятливих погодних умов.

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    На Дніпрі під Києвом зникли троє людей: триває пошукова операція (фото)

    На даний час пошуки тривають.

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