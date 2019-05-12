На два тижні залишаться без гарячої води мешканці семи районів Києва (адреси)документ
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«Київтеплоенерго» готує тепломережі до наступного опалювального сезону
У Києві продовжуються планові гідравлічні випробування для підготовки теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період.
13-14 травня «Київтеплоенерго» буде випробовувати мережі на гідравлічну щільність на 4 теплоджерелах. Гідравлічні випробування на окремій ділянці триватимуть не менше 14 днів. Про це повідомляє прес-служба КП «Київтеплоенерго».
«З метою зниження аварійності на початку наступного опалювального сезону Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» проводить гідравлічні випробування. Трубопроводи під підвищеним тиском випробовуються на гідравлічну щільність і міцність», - йдеться у повідомленні.
З 13 травня проведення гідравлічних випробувань буде розпочато на теплоджерелі «СТ-2». Через це послуги з централізованого гарячого водопостачання тимчасово будуть відсутні в Оболонському і Подільському районах. А з 14 травня випробування будуть проходити на теплоджерелах: РК «Молодь», «СТ-1» і «ТЕЦ-5». Тому у зв’язку з випробуваннями гаряче водопостачання тимчасово буде відсутнє в Шевченківському, Голосіївському, Солом’янському, Печерському і Дарницькому районах.
Дивіться перелік адрес по кожному району, де тимчасово (з 13 по 27 травня) послуги з гарячого водопостачання буде призупинено:
Оболонський район
Подільський район
Ознайомтесь з переліком адрес по кожному району, де тимчасово (з 14 по 28 травня) послуги з гарячого водопостачання буде призупинено:
Шевченківський район
Голосіївський район
Солом’янський район
Печерський район
Дарницький район
Нагадаємо, з 6 травня випробування розпочалися у Святошинському і Солом’янському районах, у зв'язку з чим близько 900 будівель залишилися без гарячого водопостачання.