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    На два тижні залишаться без гарячої води мешканці семи районів Києва (адреси)

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    Киянам доведеться кілька тижнів самостійно підігрівати воду - На два тижні залишаться без гарячої води мешканці семи районів Києва (адреси)
    Киянам доведеться кілька тижнів самостійно підігрівати воду

    «Київтеплоенерго» готує тепломережі до наступного опалювального сезону

    У Києві продовжуються планові гідравлічні випробування для підготовки теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період.

    13-14 травня «Київтеплоенерго» буде випробовувати мережі на гідравлічну щільність на 4 теплоджерелах. Гідравлічні випробування на окремій ділянці триватимуть не менше 14 днів. Про це повідомляє прес-служба КП «Київтеплоенерго».

    «З метою зниження аварійності на початку наступного опалювального сезону Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» проводить гідравлічні випробування. Трубопроводи під підвищеним тиском випробовуються на гідравлічну щільність і міцність», - йдеться у повідомленні.

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    З 13 травня проведення гідравлічних випробувань буде розпочато на теплоджерелі «СТ-2». Через це послуги з централізованого гарячого водопостачання тимчасово будуть відсутні в Оболонському і Подільському районах. А з 14 травня випробування будуть проходити на теплоджерелах: РК «Молодь», «СТ-1» і «ТЕЦ-5». Тому у зв’язку з випробуваннями гаряче водопостачання тимчасово буде відсутнє в Шевченківському, Голосіївському, Солом’янському, Печерському і Дарницькому районах.

    Дивіться перелік адрес по кожному району, де тимчасово (з 13 по 27 травня) послуги з гарячого водопостачання буде призупинено:

    Оболонський район

    Подільський район

    Ознайомтесь з переліком адрес по кожному району, де тимчасово (з 14 по 28 травня) послуги з гарячого водопостачання буде призупинено:

    Шевченківський район

    Голосіївський район

    Солом’янський район

    Печерський район

    Дарницький район

    Нагадаємо, з 6 травня випробування розпочалися у Святошинському і Солом’янському районах, у зв'язку з чим близько 900 будівель залишилися без гарячого водопостачання.

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