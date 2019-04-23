У Києві уже починаються відключення гарячої води (адреси)



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З 22 квітня до 7 травня призупинено гаряче водопостачання у 54 будівлях

Із квітня до серпня включно у Києві будуть проводитися гідравлічні випробування теплових мереж. Про це повідомили у КП «Київтеплоенерго».

Проведення гідравлічних випробувань заплановано в усіх районах столиці для того, щоб випробувати теплові мережі на міцність та уникнути підвищеної аварійності під час старту опалювального сезону. Проведення гідравлічних випробувань знижує аварійність в опалювальний період.

Цьогорічні гідравлічні випробування розпочинаються 22 квітня. Випробування будуть проводитися поетапно у кожній зоні всіх котелень – відповідно до затвердженого графіку.

Передбачено, що на окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів. На цей час відповідні теплові пункти будуть відключатися, а подача гарячого водопостачання тимчасово припинятиметься. При цьому у разі виявлення великої кількості пошкоджень, одразу після випробувань теплових мереж будуть проводитися ремонтні роботи.

Станом на 22 квітня, гідравлічні випробування розпочато у трьох районах Києва: Шевченківському, Деснянському та Голосіївському. У зв’язку із цим, послуги з гарячого водопостачання тимчасово припинено у 54 будівлях, із них: 48 житлових будинків, 3 дитячих садки, 2 школи та 1 відомство.

Адреси будинків, де призупинено подачу гарячого водопостачання з 22 квітня до 7 травня (включно):

вул. Миколи Мурашка, 6;

вул. Печенізька, 18, 2/9, 1/7, 16, 34, 9, 35/43, 4, 6, 8;

вул. Підгірна, 3, 12, 28-А;

вул. Половецька, 14-А, 16, 16а, 16-Б, 29;

вул. Татарська, 6, 20, 21, 23/25, 27/4, 36/5, 38, 7, 3/2, 18-Б;

пров. Татарський, 1, 8;

вул. Отто Шмідта, 26-А, 26-Б, 31;

вул. Білицька, 38-Б;

вул. Кондратюка, 3, 3-А, 5, 7, 8, 6;

вул. Федора Максименка, 4, 4-А, 6;

вул. Міська, 1;

пров. Артилерійський, 1-А, 5-Б, 7-9, 7-А, 9-А;

вул. Табірна, 30-32, 34;

вул. Парково-Сирецька, 4;

вул. Марії Капніст, 8/4, 10;

просп. Перемоги, 58, 60;

вул. А. Цедіка, 11, 9.

Детальну інформацію щодо проведення поточних гідравлічних випробувань та можливих аварійних ситуацій можна дізнатися за телефоном спеціалізованої диспетчерської з питань ЖКГ – (044) 500-15-57, а також на сайті диспетчерської: https://1557.kyiv.ua/login/

Раніше мер Києва Віталій Кличко запевнив, що цього літа місто не переживатиме такого довготривалого відключення гарячого водопостачання, як це було у 2018 році.