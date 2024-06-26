На флагштоку КМДА замайорів кримськотатарський прапор (фото)

У заході з підняття прапора взяли участь столичні посадовці та представники кримськотатарського народу

У заході підняття стягу взяв участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Сьогодні, 26 червня, в День кримськотатарського прапора, на флагштоку КМДА замайорів національний кримськотатарський стяг. Про це повідомляє пресслужба КМДА..

У заході з підняття прапора взяли участь столичні посадовці та представники кримськотатарського народу.

Зазначається, що кримськотатарський прапор неодноразово піддавався заборонам із боку радянської влади. Тільки з моменту повернення кримських татар на півострів, після проголошення незалежності України, цей стяг розпочав власне відродження разом зі своїм народом.

«Після тимчасової окупації Криму у 2014 році Росія поновила злочинні спроби знищити історичну пам’ять, самобутню культуру та мову кримськотатарського народу. А повномасштабна війна призвела до ще більшого погіршення ситуації з основними свободами та правами людини на кримському півострові. Сьогодні кримськотатарський прапор є символом боротьби за права корінного народу Криму та звільнення півострова від російської окупації, а також одним із символів відновлення територіальної цілісності України. Віримо, що зовсім скоро у вільному Криму знову замайорять кримськотатарський та український прапори!», – наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

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У заході також взяв участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він подякував воїнам ЗСУ, зокрема кримськотатарського походження, висловив слова підтримки політв’язням та привітав усіх із Днем кримськотатарського прапора.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 червня, в Україні відзначається День кримськотатарського прапора. Кримськотатарський прапор є символом боротьби за права і свободи та надії на повернення на рідну землю, наголосив міністр оборони України Рустем Умєров з нагоди відзначення Дня прапора кримськотатарського народу.