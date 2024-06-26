Україна відзначає День кримськотатарського прапора: історія та традіції свята

Прапор був відновлений 30 червня 1991 року у Сімферополі другим Курултаєм кримськотатарського народу

Устем Умєров: «26 червня – особливий день для кожного кримського татарина та всіх, хто підтримує боротьбу за свободу та справедливість»

Сьогодні, 26 червня, в Україні відзначається День кримськотатарського прапора. Про це повідомляє пресслужба Кримськотатарського Ресурсного Центру.

Це неофіційне свято, що відзначається за рішенням органів самоврядування кримськотатарського народу з 2010 року, символізує єдність, наступність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення.

Кримськотатарський прапор був запроваджений у грудні 1917 року першим Курултаєм кримськотатарського народу у Бахчисараї. За радянських часів, коли кримськотатарський народ зазнав репресій, прапор не використовувався.

Прапор був відновлений 30 червня 1991 року у Сімферополі другим Курултаєм кримськотатарського народу.

Кримськотатарський прапор є символом боротьби за права і свободи та надії на повернення на рідну землю, наголосив міністр оборони України Рустем Умєров з нагоди відзначення Дня прапора кримськотатарського народу.

«26 червня – особливий день для кожного кримського татарина та всіх, хто підтримує боротьбу за свободу та справедливість. Сьогодні ми відзначаємо День прапора кримськотатарського народу», – зазначив міністр.

За його словами, «цей символ єднає всіх кримських татар, де б вони не знаходились, нагадуючи про багатовікову історію, культуру та традиції».

«Кримськотатарський прапор – це не лише символ національної ідентичності, але й символ боротьби за права і свободи, символ надії на повернення на рідну землю», –наголосив Умєров.

«Україна переможе у війні і поверне Кримський півострів. Слава кримськотатарському народу. Слава Україні!», – підкреслив очільник Міноборони.

Зауважимо, прапор кримських татар є національною символікою. Це полотнище блакитного кольору із жовтим гербом (тамгою) у верхньому лівому куті.

Нагадаємо, 7 червня уряд затвердив перелік мов нацменшин, яким загрожує зникнення. Серед цього списку – мови корінних народів, зокрема кримськотатарська, караїмська та кримчацька. На території України, як уточнює Кабмін, зародилися урумська та румейська мови надазівських греків.

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