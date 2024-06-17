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На грі Євро-2024 знову з'явився прапор Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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На грі Євро-2024 знову з'явився прапор Росії
Сербські і російські фанати здавна відомі дружніми відносинами
зображення: xsport

Поява прапора країни-терориста на грі збірної Сербії не має дивувати

На матчі Євро-2024 Сербія – Англія у неділю, 16 червня, був помічений прапор країни-агресора Росії. Його вивісили на стадіоні «Фельтінс Арена» в Гельзенкірхені.

Варто зазначити, що сербські і російські фанати здавна відомі дружніми відносинами, тому поява прапора країни-терориста саме на цій грі не здивувала.

Однак, така підтримка не допомогла Сербії. Гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь Англії.

Нагадаємо, на матчі-відкритті Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах вивісили мінімум два прапори Росії.

До слова, у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.

Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Євро-2024. Зазначимо, що одразу для 9 гравців цей чемпіонат Європи стане дебютним в кар'єрі. На Євро вперше поїдуть Лунін, Конопля, Бондар, Сваток, Таловєров, Михайліченко, Бражко, Мудрик та Ванат.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків

Теги: чемпіонат Європи прапор фанати Сербія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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