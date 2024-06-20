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Сербські вболівальники знову вивісили прапор російського ЦСКА на трибуні Євро-2024

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сербські вболівальники знову вивісили прапор російського ЦСКА на трибуні Євро-2024
Організатори головної фан-зони чемпіонату Європи з футболу 2024 року в Берліні наклали заборону на російські прапори
фото Пьотр Слонка

Прапор з емблемою російського клубу з'явився на одній з трибун фанатів сербської збірної

Уболівальники збірної Сербії вивісили прапор московського ЦСКА на матчі другого туру групового етапу Євро-2024 проти Словенії. Про це повідомив журналіст Пьотр Слонка.

Прапор з емблемою російського клубу з'явився на одній з трибун фанатів сербської збірної, які прихильно ставляться до Росії та підтримують зв'язки з російськими фанатами у різних видах спорту. Також прапор терористичної держави серби вивішували під час гри з Англією.

Нагадаємо, організатори головної фан-зони чемпіонату Європи з футболу 2024 року в Берліні наклали заборону на російські, ізраїльські та палестинські прапори.

Раніше повідомлялося, що УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро. 

У відповідь на дії УЄФА футбольний союз Сербії вимагає покарати Хорватію та Албанію за антисербські скандування, інакше Сербія пообіцяла розглянути відмову від участі в Євро-2024. Відповідного листа було надіслано до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з вимогами.

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Теги: прапор Англія Сербія журналіст відео навколофутбол чемпіонат Європи фанати

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