«Кількість агентів сягає 2 тис.» Лідер партизанського руху «Атеш» розповів про боротьбу з окупантами

За словами лідера «Атеш», серед учасників руху є не тільки українці та кримські татари, а й мешканці різних регіонів Росії

За словами лідера «Атеш», серед учасників руху є не тільки українці та кримські татари, а й мешканці різних регіонів Росії

Український партизанський рух «Атеш», назва якого кримськотатарською означає «вогонь», вже два роки успішно оперує на тимчасово окупованих територіях України та всередині Росії, зриваючи плани окупантів та наводячи вогонь українських засобів ураження. Виданню NV вдалося взяти інтерв’ю у людини, що називає себе керівником «Атеш».

Співрозмовник розповів журналістам, що наразі чисельність руху, який починався лише з декількох людей, вже майже сягнула 2 тисяч агентів. Рух поділений на політичне, ідеологічне та бойове крила, а однією з основних його цілей є підривання боєздатності підрозділів РФ: знищення військових цілей та важливих інфраструктурних об’єктів окупантів, що використовуються у військових цілях.

За словами лідера «Атеш», серед учасників руху є не тільки українці та кримські татари, а й мешканці різних регіонів Росії та навіть військовослужбовці РФ, що передають спротиву цінну інформацію.

«Нам вдається залучати як діючих військових, так і мобілізувати своїх агентів у конкретні, потрібні нам підрозділи ворожої армії. Вони здійснюють диверсії, виводячи з ладу техніку у військових частинах, передають інформацію про місце розташування своїх підрозділів на окупованих територіях України. Також передається внутрішня інформація про стан справ у російських частинах та безліч важливої документації», – зазначає чоловік, що представився Ельдаром.

Завдяки інтерв’ю також підтвердилася причетність «Атеш» до вдалих ударів ЗСУ по цілях в окупованому Криму. Зокрема, саме члени руху надали українським військовим точні координати ВДК «Мінськ» та підводного човна «Ростов-на-Дону», які було знищено у вересні 2023 року. Крім того, саме «Атеш» координував удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі під час проведення окупантами наради.

Активна діяльність «Атеш» викликає занепокоєння російських спецслужб, які вдаються до репресій, намагаються виявити членів руху та придушити його діяльність. Але партизани продовжують роботу над розширення мережі агентів та організацією проведення диверсій.

«Пріоритети залишилися незмінними: звільнення всіх окупованих територій України. Рух зосереджений на підготовці наших осередків для допомоги Силам оборони України в разі активних дій та деокупації українських територій», – поділився представник «Атеш».