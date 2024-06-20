Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві хлопець розвісив радянську символіку у школі: йому загрожує до 5 років ув'язнення

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Києві хлопець розвісив радянську символіку у школі: йому загрожує до 5 років ув'язнення
Поліціянти встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, якого раніше притягали до кримінальної відповідальності
фото: поліція Києва

Поліція намагається з’ясувати мотиви вчинку парубка

23-річному мешканцеві Києва загрожує ув’язнення за поширення радянської символіки на території однієї з гімназій у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє поліція Києва.

Хлопець розвішав близько 20 радянських вимпелів (вузький довгий прапор – ред.) та прапорців на паркані біля навчального закладу.

Правоохоронці виявили підозрілу символіку під час моніторингу соціальних мереж: «Виявили відеоролик, на якому група підлітків збирає з паркану гімназії у Дарницькому районі радянські прапорці та вимпели. На місце прибула слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та кримінальної поліції. Правоохоронці встановили свідків та учасників події, і з’ясували, що підлітки збирали радянські прапорці, які раніше залишили невідомі».

У Києві хлопець розвісив радянську символіку у школі: йому загрожує до 5 років ув'язнення фото 1
фото: Поліція Києва

Поліціянти встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, якого раніше притягали до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Поки що поліції не вдалося з’ясувати мотиви такого вчинку. За словами хлопця, прапорці та вимпели він знайшов у «невідомому місці». Тож з ним проводять першочергові слідчі дії.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поширення радянської символіки. Якщо вину хлопця доведуть, йому загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня місця поховання військових у Києві Да Вінчі, Джуса та Павла Петриченка пошкодила невідома жінка. Як зазначає прокуратура, на могилах захисників зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

До слова, Києво-Святошинський районний суд Київської області оштрафував на 85 грн чоловіка за нанесення літери «Z» на території храму УПЦ МП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Читайте також: Що кримінального у «колорадській стрічці». Пояснення історика до 9 Травня
Теги: прапор розслідування поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Альпіністка провела 35 днів в експедиції, 65 годин без сну та перенесла хворобу на Covid-19
Українська альпіністка Антоніна Самойлова встановила рекорд (фото)
24 травня, 17:58
У декларації за 2023 рік Дмитро Тишлек вказав, що працює докторантом у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека
26 травня, 10:00
Мітинг тих, хто вижив через заражену кров, та рідних потерпілих, перед фінальним звітом розслідування
Скандал через інфіковану кров у Британії: уряд виплатить потерпілим по $127 тис.
21 травня, 14:44
Згідно з декларацією за 2023 рік, Конанець працює на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Смільниця» на Львівщині
Митник із Львівщини володіє апартаментами у Дубаї за $175 тис. – розслідування
28 травня, 21:43
Ігор Тальков здебільшого славився піснями на суспільно-політичну тематику й оспівував проблеми Росії
Убивство співака Ігоря Талькова: в Росії через 33 роки названо винного
9 червня, 20:26
Законопроєкт передбачає комплектування Військової поліції за рахунок ЗСУ (не більш ніж 1,5% чисельності Збройних Сил)
Міноборони прокоментувало законопроєкт про створення Військової поліції
1 червня, 01:33
Прокуратура: «Під час нашої поїздки на Харківщину міжнародні колеги на власні очі побачили наслідки міжнародних злочинів, які вчиняє держава-агресор на нашій землі»
Представниця Міжнародного кримінального суду відвідала місця російських атак на Харківщині
10 червня, 15:55
Мотиви жінки, яка захопила будівлю ФБР не відомі
Приставляла пістолет до грудей. Озброєна жінка увірвалася до будівлі ФБР у Сіетлі
13 червня, 09:24
«Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з урядом Молдови з цього приводу», - йдеться у заяві західних країн
Росія готує переворот у Молдові – заява Канади, Британії та США
13 червня, 22:33

Новини

Правоохоронці затримали жінку, яка вчинила наругу над могилами військовослужбовців
Правоохоронці затримали жінку, яка вчинила наругу над могилами військовослужбовців
У Києві хлопець розвісив радянську символіку у школі: йому загрожує до 5 років ув'язнення
У Києві хлопець розвісив радянську символіку у школі: йому загрожує до 5 років ув'язнення
Наруга над могилами воїнів у Києві. Правоохоронці розпочали розслідування
Наруга над могилами воїнів у Києві. Правоохоронці розпочали розслідування
Негода в Києві. Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Негода в Києві. Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Міністерство охорони здоров'я завершило перевірку київських ВЛК: Ляшко повідомив деталі
Міністерство охорони здоров'я завершило перевірку київських ВЛК: Ляшко повідомив деталі
У Києві вандали пошкодили могили Да Вінчі, Джуса та Павла Петриченка (відео)
У Києві вандали пошкодили могили Да Вінчі, Джуса та Павла Петриченка (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
14K
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16
7450
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7305
Корейський чиновник вигнав путінських міністрів із зали засідань (відео)
6952
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
4653
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»

Новини

Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Сьогодні, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45
«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми
Вчора, 19:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua