У Києві хлопець розвісив радянську символіку у школі: йому загрожує до 5 років ув'язнення

Поліціянти встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, якого раніше притягали до кримінальної відповідальності

Поліція намагається з’ясувати мотиви вчинку парубка

23-річному мешканцеві Києва загрожує ув’язнення за поширення радянської символіки на території однієї з гімназій у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє поліція Києва.

Хлопець розвішав близько 20 радянських вимпелів (вузький довгий прапор – ред.) та прапорців на паркані біля навчального закладу.

Правоохоронці виявили підозрілу символіку під час моніторингу соціальних мереж: «Виявили відеоролик, на якому група підлітків збирає з паркану гімназії у Дарницькому районі радянські прапорці та вимпели. На місце прибула слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та кримінальної поліції. Правоохоронці встановили свідків та учасників події, і з’ясували, що підлітки збирали радянські прапорці, які раніше залишили невідомі».

фото: Поліція Києва

Поліціянти встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець, якого раніше притягали до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Поки що поліції не вдалося з’ясувати мотиви такого вчинку. За словами хлопця, прапорці та вимпели він знайшов у «невідомому місці». Тож з ним проводять першочергові слідчі дії.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом поширення радянської символіки. Якщо вину хлопця доведуть, йому загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без.

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