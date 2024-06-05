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Обшуки у заступника голови КМДА: Усов повідомив, що вилучило ДБР

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Обшуки у заступника голови КМДА: Усов повідомив, що вилучило ДБР
Усова підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі
фото: з відкритих джерел

Костянтин Усов: «Якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде. Це не у моїх правилах»

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов підтвердив, що вчора, 4 червня, Державне бюро розслідувань проводило слідчі дії у службових приміщеннях КМДА. У самого Усова були вилучені для ознайомлення телефони, компʼютер, особисті кошти, повідомляє пресслужба КМДА.

«Сьогодні слідчі ДБР прийшли в мій кабінет з обшуком. Вилучили компʼютер, мій телефон та особисті кошти. За моєї ініціативи номери кожної купюри зафіксували задля уникнення маніпуляцій. Незважаючи на відсутність ухвали суду про обшук, ми повністю співпрацювали з органами досудового розслідування і готові робити це надалі», – зазначив Усов.

Усов переконує, що абсолютно відкритий допомогти слідству. 

«Якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде. Це не у моїх правилах. Звісно, прозорість не завжди задовольняє гравців ринку. Ми пам’ятаємо і замовні протести маршрутної мафії, погрози та шантаж працівників мерії міста, а також численні кримінальні провадження, обшуки та оперативно-розшукові дії, які проводилися представниками різних правоохоронних органів під час загострення правовідносин з приватними перевізниками у минулому. Тому ми абсолютно відкриті допомогти слідству і у цьому випадку», – зазначив Костянтин Усов.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у заступника голови Київської міської державної адміністрації Костянтина Усова. Його підозрюють у вимаганні в автоперевізника неправомірної вигоди на системній основі.

Раніше «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій повідомляв, що заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов задекларував 1,92 млн грн стипендії за 2022 рік, отриманої у Гарвардському університеті.

Нагадаємо, 5 липня 2022 року Костянтин Усов повідомив про виїзд до США, де він мав навчатись на факультеті державного управління Гарвардського університету один рік. 

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Теги: КМДА ДБР слідство

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