Смертельна ДТП під Києвом: водій збив пішохода і втік



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Автомобіль «Рено Трафік» поміщено на штрафмайданчик Фото: Нацполіція

Правоохоронці оперативно розшукали водія

Трагічна подія сталася на автодорозі Київ – Чернігів. Водій рухався в напрямку Києва, керуючи автомобілем марки «Рено Трафік», проявив неуважність та скоїв наїзд на 23-річного пішохода, який в свою чергу рухався по проїзній частині в попутному напрямку.

Після скоєння ДТП водій зник з місця пригоди у невідомому напрямку, пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Правоохоронці оперативно розшукали водія. Ним виявився 35-річний житель смт Калита Броварського району Київської області, посвідчення водія відсутнє, тілесних ушкоджень не отримав. Були взяті зразки його крові для токсикологічного дослідження і виявлено 1,2 проміле.

Порушник затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Автомобіль наразі знаходиться на штрафмайданчику. Тіло загиблого направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, за тиждень з 4 по 10 лютого у Києві зафіксовано 763 дорожньо-транспортних пригоди, з них 19 з потерпілими. Сталося 11 наїздів на пішоходів, з них 2 - на пішохідних переходах, один пішохід загинув в результаті наїзду поза зоною дії пішохідного переходу.