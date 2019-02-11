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    Смертельна ДТП під Києвом: водій збив пішохода і втік

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    Автомобіль &laquo;Рено Трафік&raquo; поміщено на штрафмайданчик - Смертельна ДТП під Києвом: водій збив пішохода і втік
    Автомобіль «Рено Трафік» поміщено на штрафмайданчик
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці оперативно розшукали водія

    Трагічна подія сталася на автодорозі Київ – Чернігів. Водій рухався в напрямку Києва, керуючи автомобілем марки «Рено Трафік», проявив неуважність та скоїв наїзд на 23-річного пішохода, який в свою чергу рухався по проїзній частині в попутному напрямку.

    Після скоєння ДТП водій зник з місця пригоди у невідомому напрямку, пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Правоохоронці оперативно розшукали водія. Ним виявився 35-річний житель смт Калита Броварського району Київської області, посвідчення водія відсутнє, тілесних ушкоджень не отримав. Були взяті зразки його крові для токсикологічного дослідження і виявлено 1,2 проміле.

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    Порушник затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

    Автомобіль наразі знаходиться на штрафмайданчику. Тіло загиблого направлено на експертизу.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, за тиждень з 4 по 10 лютого у Києві зафіксовано 763 дорожньо-транспортних пригоди, з них 19 з потерпілими. Сталося 11 наїздів на пішоходів, з них 2 - на пішохідних переходах, один пішохід загинув в результаті наїзду поза зоною дії пішохідного переходу.

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