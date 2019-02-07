Масове вбивство у Вінниці: стали відомі результати ДНК-експертизи



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На початку року Вінницька область «прогриміла» на всю Україну через вбивство цілої родини.

Напередодні Нового року в квартирі, що у мікрорайоні «Академічний», виявили вбитими двох жінок, 7-річного хлопчика і 3-річну дівчинку з важкими травмами, яка в той же день померла. Підозрюваним є глава сімейства - 30-річний Анатолій Малець. Його арештували, але багато хто не вірить, що людина могла вбити власних дітей, тому ширяться чутки, що поліція «вішає» на нього справу. Заступник начальника ГУ Нацполіції у Вінницькій області Олександр Цимбалюк Вiнниця.info повідомив, що є результати експертизи, яку робили зі знайдених в смітнику речей і знаряддя вбивства (труси і молоток – ред.). На речових доказах виявлено ДНК підозрюваного Анатолія Мальця, вбитих жінок і вбитих дітей.

«Кажуть, що він не міг це зробити, це не він. Хочу заявити – ми новорічну ніч провели разом з ним. 1-го числа, коли він почав трохи говорити, ми знайшли одяг, в якому він скоїв це вбивство. Він викинув його в смітник. Нам пощастило, що 31-го числа машина не вивезла сміття і нам прийшлось розібрати цю машину. Знайшли молоток, яким він вбивав, де були сліди. Проведено ДНК-експертизу. Там є ДНК його і вбитих жінок, і дітей. Це говорить, що він причетний до скоєння вбивства», - сказав начальник кримінальної поліції.

Під час судового засідання, коли Анатолію Мальцю обирали запобіжний захід, адвокати подали клопотання, щоб слідчі не оголошували публічно матеріали справи. Сьогодні, ми уточнили в Олександра Цимбалюка деякі деталі.

«В той день він мав перейти до другої жінки, та йому дзвонила. Ми посекундно відстежили дзвінки і повідомлення. Чоловік забрехався. Своїй новій жінці він казав, що живе окремо з мамою, яка хвора на онко, а дружина з дітьми живе окремо. Насправді всі разом вони жили в одній квартирі. 31 грудня, коли він скоїв вбивство, він мав переїхати з речами до нової дружини.

Після того, як він вбив, він вийшов з хати і поїхав до своєї коханки. Поїхав купувати подарунки. Подарував їх, повернувся і почав викликати швидку допомогу…», - говорить Олександр Цимбалюк.

Щодо мотиву вбивства, підозрюваний до сьогодні нічого не каже слідчим.

«За маму і дружину він розказує, а за дітей мовчить», - каже Олександр Вікторович.

Джерело: vinnitsa.info