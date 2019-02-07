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    Задушив і викинув тіло в річку: молодик отримав сім років тюрми за вбивство киянина

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    Тіло чоловіка знайшли у водоймі неподалік човникової станції у Голосіївському районі Києва - Задушив і викинув тіло в річку: молодик отримав сім років тюрми за вбивство киянина
    Тіло чоловіка знайшли у водоймі неподалік човникової станції у Голосіївському районі Києва

    У день скоєння злочину чоловіки разом розпивали спиртні напої

    Суд призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі молодику, котрий навесні 2018 року задушив 63-річного жителя столиці, а тіло викинув у річку. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Нагадаємо, тіло чоловіка у ковдрі та з клейкою стрічкою знайшли у водоймі неподалік човникової станції у Голосіївському районі Києва.

    З’ясувалося, що у день скоєння злочину чоловіки разом розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виникла суперечка - і молодик схопив рушник і почав душити ним старшого товариша. Впевнившись, що пенсіонер помер, зловмисник обмотав тіло ковдрою і клейкою стрічкою та викинув у річку. 

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    Задушив і викинув тіло в річку: молодик отримав сім років тюрми за вбивство киянина
    Задушив і викинув тіло в річку: молодик отримав сім років тюрми за вбивство киянина

    Після скоєного 30-річний підозрюваний переховувався у Сумській області, де його і затримали столичні правоохоронці. Раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Тепер за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, він проведе у в’язниці сім років. 

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