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    Затриманий у Києві рецидивіст намагався скоїти самогубство

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    Правопорушника помістили у кімнату затриманих в управлінні поліції - Затриманий у Києві рецидивіст намагався скоїти самогубство
    Правопорушника помістили у кімнату затриманих в управлінні поліції

    Київські поліцейські завадили чоловіку, затриманому за підозрою у розбійному нападі, скоїти самогубство

    До чергової частини Святошинського управління поліції звернулася жінка та повідомила, що у неї незнайомець, погрожуючи ножем, забрав телефон. На місце події направили слідчо-оперативну групу. Правоохоронці опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження, повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Як розповів начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко, оперативники встановили, що до злочину причетний раніше судимий за майнові злочини 33-річний мешканець Київщини.

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    «Чоловік провів у місцях позбавлення волі 17 років. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною другою статті 187 (Розбій) Кримінального Кодексу України», - повідомив він.

    Після проведення слідчих дій правопорушника помістили у кімнату затриманих в управлінні поліції. Під час огляду оперативний черговий виявив, що чоловік намагався повіситися на простирадлі. Правоохоронці завадили йому та відразу надали першу медичну допомогу, а потім викликали лікарів.

    «Чоловіка госпіталізували, він знаходиться під наглядом, його життю нічого не загрожує»,- зазначив Ткаченко.

    Слідчим відділом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

    Як повідомлялося, 10 лютого в покинутій будові на території рибгоспу біля станції метро «Видубичі» місцеві жителі виявили тіло 24-річного хлопця. Він повісився на рожевій мотузці. Померлий залишив передсмертну записку, адресовану жінці на ім'я Тетяна.

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