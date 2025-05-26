На Київщині біля приватного будинку знайдено бойову частину ракети Х-101 (фото)

Піротехніки провели операцію з вилучення бойової частини російської крилатої ракети Х-101

У Київській області на подвір'ї біля приватного будинку знайшли бойову частину російської крилатої ракети. На місце викликали саперів Державної служби із надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Зазначається, що сапери ДСНС вилучили бойову частину російської крилатої ракети Х-101, її було знайдено біля приватного житлового будинку.

На Київщині сапери знешкодили бойову частину ракети Х-101 фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України/Facebook

«Піротехніки безпечно транспортували боєприпас на спеціальний майданчик, де його знищать шляхом контрольованого підриву», – йдеться у повідомленні.

Сапери закликають громадян до підвищеної пильності. У разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно повідомляти компетентні служби та уникати будь-яких контактів із потенційно небезпечними об’єктами.

Нагадаємо, найбільш небезпечними в контексті замінування залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

Міністерство економіки раніше повідомляло, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому, за словами авторів, важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.

До слова, рятувальники Київщини для пришвидшення процесу розмінування активно використовують спеціальну автоматизовану техніку. Однією з таких є GCS-200 – сучасна дистанційно керована машина, призначена для механізованого розмінування в межах гуманітарних операцій.