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Скільки грошей потрібно на розмінування України: роз’яснення Мінекономіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скільки грошей потрібно на розмінування України: роз’яснення Мінекономіки
Чверть території України потенційно забруднена мінами та боєприпасами
фото з відкритих джерел

Активне використання сенсорних технологій, аерофотозйомка та машинне навчання можуть здешевити процес розмінування

Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки.

У порівнянні з попереднім звітом RDNA4 («Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення») оцінка потреб на розмінування скоротилася на $4,8 млрд завдяки прогресу в обстеженні та очищенні земель, на яких велися бойові дії.

Автори звіту наголошують, що активний розвиток таких інновацій, як використання сенсорних технологій, аерофотозйомка та машинне навчання можуть ще більше прискорити, а відповідно і здешевити вартість розмінування.

Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому, за словами авторів, важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.

Нагадаємо, приблизно чверть території України потенційно забруднена мінами та боєприпасами. Це близько 140 тис. кв. км.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів дозволив утилізацію боєприпасів і вибухонебезпечних предметів за допомогою спеціальних мобільних комплексів на місці розмінування.

До слова, з початку 2024 року українські сапери звільнили від вибухонебезпечних предметів та повернули у господарське використання майже 157 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

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Теги: розмінування замінування Україна гроші

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