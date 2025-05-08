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На Київщині чоловік натрапив на бойову гранату часів Другої світової війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині чоловік натрапив на бойову гранату часів Другої світової війни
Вибухівка часів Другої світової війни досі становить загрозу для населення
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Вибухонебезпечні предмети можуть мати вигляд звичайних уламків металу, непомітно зливатися з навколишнім середовищем

Прогулянка жителя села Гореничі Бучанського району Київської області ледь не закінчилася трагедією. Чоловік помітив у траві сірий предмет, який при ретельному огляді виявився бойовою гранатою Ф-1 часів Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мобільний рятувальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що фахівці, які прибули на місце виявлення небезпечної знахідки, підтвердили, що знайдений предмет є бойовою гранатою, яка могла становити серйозну загрозу життю.

У зв'язку з цим Державна служба з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з наполегливим проханням бути максимально обережними та уважними. Вибухонебезпечні предмети можуть мати вигляд звичайних уламків металу, непомітно зливатися з навколишнім середовищем – ґрунтом, травою чи листям.

Рятувальники категорично застерігають: не намагайтеся чіпати підозрілі предмети, не наближайтеся до них і ні в якому разі не ризикуйте своїм життям.

При виявленні будь-якого предмета, що викликає підозру, варто негайно телефонувати за номером екстреної служби «101». 

Нагадаємо, у Запоріжжі поліцейські затримали місцевого жителя, який ішов по вулиці в німецькому однострої часів Другої світової війни, прикрашеному орденом із нацистською символікою, та з гранатою у руці. Працівники поліції вилучили боєприпас, а 42-річного чоловіка затримали. Як виявилося, військову форму затриманий придбав в одному з інтернет-магазинів задля жарту.

Також в Оболонському районі Києва у ніч проти 5 травня стався вибух. В одній із квартир здетонувала граната, є постраждалий. У квартирі здетонувала граната внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік. Медики його госпіталізували. Правоохоронці наразі встановлюють походження боєприпасу. 

Теги: граната Київщина

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