Ухвалене депутатами рішення передбачає додаткове фінансування у розмірі 140 млн грн на поточний рік

На Київщині буде модернізовано систему централізованого оповіщення в рамках внесених змін до Обласної комплексної програми забезпечення безпеки населення і території Київської області від надзвичайних ситуацій на 2024-2027 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київської обласної деожавної адміністрації.

Зазначається, що зміни були ухвалені депутатами на засіданні чергової 32-ї сесії Київської обласної ради. Вони передбачають додаткове фінансування у розмірі 140 млн грн на поточний рік. Загальний обсяг програми – 1,9 млрд грн.

«Зокрема йдеться про модернізацію системи централізованого оповіщення. Чинна система оповіщення створена в 70-80-х роках минулого століття за командно-сигнальним принципом в умовах глобального воєнного протистояння та орієнтована на доведення сигналів оповіщання лише в особливий період», – вказуєтьсяу повідомленні.

Модернізація територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення покликана підвищити стійкість системи оповіщення, автоматизувати процеси включення системи оповіщення та забезпечити роботу сирен в умовах відсутності електроживлення.

Нагадаємо, у минулому році у Дарницькому районі столиці завершено масштабний проєкт з встановлення сучасної цифрової системи оповіщення. Нова система оповіщення має низку переваг, які роблять її незамінною у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Завдяки впровадженню нової системи оповіщення, кияни будуть своєчасно поінформовані про будь-які загрози, що виникають у місті. Це дозволить їм вжити необхідних заходів для захисту себе та своїх близьких.