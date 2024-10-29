У Дарницькому районі встановлено сучасну систему оповіщення

Завдяки впровадженню нової системи оповіщення, кияни будуть своєчасно поінформовані про будь-які загрози, що виникають у місті

У Дарницькому районі столиці завершено масштабний проект з встановлення сучасної цифрової системи оповіщення. Про це інформує пресслужба КМДА.

Останній, 180-й гучномовець, підключено до мережі, що охоплює лівий берег Києва. Ця подія є черговим кроком до підвищення рівня безпеки мешканців столиці.

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як працює модернізована територіальна автоматизована система оповіщення на лівому березі столиці. Роботи виконують у межах Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

«У Києві розпочали експлуатацію нових сучасних об’єктів територіальної автоматизованої системи оповіщення – на лівому березі столиці. І сьогодні ми оглянули один з елементів такої системи – новий гучномовець. Під час проєктування проводили дослідження в кожному районі столиці, щоб визначити точки в щільній забудові, де сигнали найкраще чутимуть усі жителі мікрорайону. Модернізація наявної системи оповіщення передбачає використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. Нова система зможе працювати близько тижня без електропостачання – на своєму резервному обладнанні. І навіть в умовах відключення всіх операторів зв’язку ця система діятиме, адже керуватиметься автономно», – розповів Кличко.

Нова система оповіщення має низку переваг, які роблять її незамінною у випадку виникнення надзвичайних ситуацій:

Енергоавтономність: Гучномовці можуть працювати до місяця без підключення до електромережі, що гарантує безперебійну роботу системи навіть у разі відключення електроенергії.

Гучномовці можуть працювати до місяця без підключення до електромережі, що гарантує безперебійну роботу системи навіть у разі відключення електроенергії. Швидкість оповіщення: Інформація про загрозу надсилається миттєво на всі гучномовці, що дозволяє оперативно сповістити населення про небезпеку.

Інформація про загрозу надсилається миттєво на всі гучномовці, що дозволяє оперативно сповістити населення про небезпеку. Можливість передачі різних типів повідомлень : Система дозволяє передавати як короткі термінові повідомлення, так і розгорнуті інструкції щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації.

: Система дозволяє передавати як короткі термінові повідомлення, так і розгорнуті інструкції щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Гнучкість налаштувань: Систему можна легко налаштувати під конкретні потреби кожного району міста.

Завдяки впровадженню нової системи оповіщення, кияни будуть своєчасно поінформовані про будь-які загрози, що виникають у місті. Це дозволить їм вжити необхідних заходів для захисту себе та своїх близьких.

Нагадаємо, у Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин.