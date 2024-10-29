У Дарницькому районі встановлено сучасну систему оповіщення
Завдяки впровадженню нової системи оповіщення, кияни будуть своєчасно поінформовані про будь-які загрози, що виникають у місті
У Дарницькому районі столиці завершено масштабний проект з встановлення сучасної цифрової системи оповіщення. Про це інформує пресслужба КМДА.
Останній, 180-й гучномовець, підключено до мережі, що охоплює лівий берег Києва. Ця подія є черговим кроком до підвищення рівня безпеки мешканців столиці.
Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як працює модернізована територіальна автоматизована система оповіщення на лівому березі столиці. Роботи виконують у межах Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
«У Києві розпочали експлуатацію нових сучасних об’єктів територіальної автоматизованої системи оповіщення – на лівому березі столиці. І сьогодні ми оглянули один з елементів такої системи – новий гучномовець. Під час проєктування проводили дослідження в кожному районі столиці, щоб визначити точки в щільній забудові, де сигнали найкраще чутимуть усі жителі мікрорайону. Модернізація наявної системи оповіщення передбачає використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. Нова система зможе працювати близько тижня без електропостачання – на своєму резервному обладнанні. І навіть в умовах відключення всіх операторів зв’язку ця система діятиме, адже керуватиметься автономно», – розповів Кличко.
Нова система оповіщення має низку переваг, які роблять її незамінною у випадку виникнення надзвичайних ситуацій:
- Енергоавтономність: Гучномовці можуть працювати до місяця без підключення до електромережі, що гарантує безперебійну роботу системи навіть у разі відключення електроенергії.
- Швидкість оповіщення: Інформація про загрозу надсилається миттєво на всі гучномовці, що дозволяє оперативно сповістити населення про небезпеку.
- Можливість передачі різних типів повідомлень: Система дозволяє передавати як короткі термінові повідомлення, так і розгорнуті інструкції щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації.
- Гнучкість налаштувань: Систему можна легко налаштувати під конкретні потреби кожного району міста.
Завдяки впровадженню нової системи оповіщення, кияни будуть своєчасно поінформовані про будь-які загрози, що виникають у місті. Це дозволить їм вжити необхідних заходів для захисту себе та своїх близьких.
Нагадаємо, у Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин.
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